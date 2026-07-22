Краткий пересказ от РИА ИИ
- Среди мобилизованных военнослужащих предпенсионного возраста в Черниговской области растет число небоевых потерь из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
- В последнее время киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ и вынужден прибегать к насильственной мобилизации, что приводит к скандалам и протестам.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Среди мобилизованных военнослужащих ВСУ предпенсионного возраста в Черниговской области растут небоевые потери из-за сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Черниговской области в подразделениях ВСУ фиксируется рост числа небоевых потерь из-за сердечно-сосудистых заболеваний у насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста", — сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.