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Подразделения ВСУ сбежали с окраины Малой Слободки в Сумской области - РИА Новости, 22.07.2026
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06:35 22.07.2026 (обновлено: 14:40 22.07.2026)
Подразделения ВСУ сбежали с окраины Малой Слободки в Сумской области

РИА Новости: военные ВСУ сбежали с окраины Малой Слободки в Сумской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 104-й отдельной бригады теробороны ВСУ сбежали с северной окраины Малой Слободки в Сумской области, сообщили в силовых структурах.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украинские боевики сбежали с северной окраины Малой Слободки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Подразделения 104-й отдельной бригады теробороны ВСУ бежали с занимаемых позиций <...> вглубь украинской территории", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, перед этим они запрашивали вооружение, военную технику и средства связи.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка "Север". По данным Минобороны, за сутки бойцы уничтожили более 295 военных ВСУ, танк, три ББМ, восемь автомобилей, ЗРК, два артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО "Град" и станцию РЭБ.
Таким образом российская армия продолжает выполнять поручение президента о создании буферной зоны для защиты приграничных регионов.
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22 июня 2022, 17:18
 
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