Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 104-й отдельной бригады теробороны ВСУ сбежали с северной окраины Малой Слободки в Сумской области, сообщили в силовых структурах.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украинские боевики сбежали с северной окраины Малой Слободки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Подразделения 104-й отдельной бригады теробороны ВСУ бежали с занимаемых позиций <...> вглубь украинской территории", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, перед этим они запрашивали вооружение, военную технику и средства связи.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка "Север". По данным Минобороны, за сутки бойцы уничтожили более 295 военных ВСУ, танк, три ББМ, восемь автомобилей, ЗРК, два артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО "Град" и станцию РЭБ.
Таким образом российская армия продолжает выполнять поручение президента о создании буферной зоны для защиты приграничных регионов.
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22 июня 2022, 17:18