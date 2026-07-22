МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Штурмовая группа 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, пытавшаяся организовать засаду в Казачьей Лопани Харьковской области, была уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В ходе зачистки поселка Казачья Лопань была уничтожена штурмовая группа из состава 425-го ОШП (отдельного штурмового полка - ред.), которая пыталась организовать засаду на наших военнослужащих", — сказал собеседник агентства.