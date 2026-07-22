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Пытавшихся устроить засаду в Казачьей Лопани штурмовиков ВСУ уничтожили - РИА Новости, 22.07.2026
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Пытавшихся устроить засаду в Казачьей Лопани штурмовиков ВСУ уничтожили

РИА Новости: в Казачьей Лопани уничтожили штурмовиков ВСУ, готовивших засаду

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовая группа 425-го отдельного штурмового полка ВСУ была уничтожена в Казачьей Лопани Харьковской области.
  • Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении создают «полосу безопасности» вдоль границы России.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Штурмовая группа 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, пытавшаяся организовать засаду в Казачьей Лопани Харьковской области, была уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе зачистки поселка Казачья Лопань была уничтожена штурмовая группа из состава 425-го ОШП (отдельного штурмового полка - ред.), которая пыталась организовать засаду на наших военнослужащих", — сказал собеседник агентства.
Харьковское направление является одним из ключевых участков, где подразделения группировки войск "Север" выполняют задачу по созданию "полосы безопасности" вдоль границы России. Как сообщало Минобороны России, войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для защиты приграничных регионов.
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