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Ван И на встрече с Рубио потребовал от США уважения основных интересов КНР - РИА Новости, 22.07.2026
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17:16 22.07.2026 (обновлено: 17:30 22.07.2026)
Ван И на встрече с Рубио потребовал от США уважения основных интересов КНР

Ван И на встрече с Рубио потребовал от США уважения принципа "Одного Китая"

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Китая Ван И потребовал от Вашингтона уважения основных интересов КНР и соблюдения принципа "одного Китая".
ПЕКИН, 22 июл- РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио потребовал от Вашингтона уважения основных интересов КНР и соблюдения принципа "одного Китая", сообщает МИД КНР.
Встреча состоялась в среду на полях мероприятий по линии АСЕАН в столице Филиппин Маниле.
"Ван И разъяснил твердую позицию Китая в отношении недавней серии негативных высказываний и действий со стороны США, потребовав от США уважения коренных интересов КНР и соблюдения принципа "одного Китая", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
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КитайВан И (политик)СШАМарко РубиоВ мире
 
 
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