Ван И на встрече с Рубио потребовал от США уважения основных интересов КНР

ПЕКИН, 22 июл- РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио потребовал от Вашингтона уважения основных интересов КНР и соблюдения принципа "одного Китая", сообщает МИД КНР.

"Ван И разъяснил твердую позицию Китая в отношении недавней серии негативных высказываний и действий со стороны США, потребовав от США уважения коренных интересов КНР и соблюдения принципа "одного Китая", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства Китая.