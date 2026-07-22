ФСБ раскрыла, как гитлеровцы готовились к химической войне против СССР

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральная служба безопасности России обнародовала новые рассекреченные архивные документы о подготовке гитлеровской Германии к использованию химического оружия против СССР.

В сводке Совинформбюро от 22 июля 1941 года было опубликовано сообщение о захвате секретных документов штаба одного из батальонов 52-го минометного химического полка германской армии.

В оперативных документах НКГБ СССР 1943 года отражены свидетельства о переброске германских войск и боевой техники, включая эшелон с отравляющими веществами.

После разгрома немецких войск под Сталинградом в советский плен попал командир одного из дивизионов 51-го минометного полка подполковник Герхард Вестербург, который дал подробные показания о подготовке газовой войны Германией.

Показания Вестербурга были доложены советскому руководству, в том числе Сталину, и содержали информацию о различных видах боевых отравляющих веществ, разработанных и испытанных нацистской Германией.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнародовала новые рассекреченные архивные документы о том, как гитлеровская Германия готовилась воевать против СССР с помощью химического оружия.

Двадцать второго июля 1941 года, спустя месяц после начала Великой Отечественной войны, в сводке Совинформбюро было опубликовано небольшое сообщение о захвате документов штаба одного из батальонов 52-го минометного химического полка германской армии, среди которых находились инструкции по применению средств химического нападения.

"15 июля в боях западнее Ситня, что восточнее Пскова , при отступлении немецких частей нашими войсками захвачены секретные документы и химическое имущество второго батальона 52-го минометного химического полка противника", - говорилось в сводке.

При этом отмечалось, что в одном из захваченных пакетов находилась секретная инструкция "Стрельба химическими снарядами и минами", изданная в 1940 году и секретные дополнения к инструкции, разосланные немецким войскам 11 июня 1941 года. Эти документы содержали тщательно разработанные указания по технике и тактике применения отравляющих веществ в большом масштабе. Также сообщалось, что в составе действующих германских войск имеются "специальные химические части по отравляющим веществам".

"Как видно из текста, германские войска за 10 дней до нападения на Советский Союз, 11 июня 1941 года получили инструкции об использовании боевых отравляющих веществ", - говорится в сообщении ФСБ.

Из той сводки Совинформбюро мировая общественность узнала о планах Третьего рейха применить отравляющие вещества на поле боя.

"Не исключено, что предание гласности именно этой информации удержало военно-политическое руководство нацистской Германии от их использования в боевых действиях на советско-германском фронте", - отмечают в ФСБ.

Признания о разработке боевых ядов

Еще одно свидетельство о намерениях гитлеровцев применить против Красной армии химическое оружие нашло отражение в оперативных документах Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР в 1943 года. Накануне Курской битвы начальник четвертого Управления (разведка и диверсии за линией фронта) НКГБ Павел Судоплатов направил наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову спецсообщение, поступившее от оперативной группы, действовавшей в районе города Борисова Минской области.

В документе сообщалось о переброске германских войск и боевой техники из Минска в сторону Гомеля. Среди прочего в спецсообщении указывалось: "Кроме того, в указанном направлении проследовал один эшелон с отравляющими веществами, имеющими запах яблок, и 73 эшелона с боеприпасами до 900 тонн в каждом. Из разговоров офицеров германской армии, немцы намечают в 20-х числах июня сего года наступление на правом фланге Орловского фронта, а также в районе Курска и Харькова".

Вероятно, речь шла о нервно-паралитическом газе "Табун", пояснили в ФСБ.

Новые подробности о подготовке нацистской Германии к применению боевых отравляющих веществ (БОВ) стали известны в СССР уже весной 1945 года.

После разгрома немецких войск под Сталинградом в советский плен попал командир одного из дивизионов 51-го минометного полка подполковник Герхард Вестербург. В ходе следствия сотрудники Оперативного управления Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР (ГУПВИ) получили данные о его причастности к разработке химического оружия.

В рапорте от 28 апреля 1945 года на имя заместителя начальника ГУПВИ НКВД Амаяка Кобулова старший оперуполномоченный первого отдела Оперативного управления ГУПВИ Игорь Савельев доложил, что 1 марта 1945 года в Бутырской тюрьме в Москве начал работу с Вестербургом.

"За время работы с Вестербургом от него получены подробные показания по вопросам подготовки газовой войны Германией, испытанию новых видов БОВ, новых снарядов с БОВ и новых методов применения газов", - сообщал Савельев.

По его словам, Вестербург дал собственноручные показания о 25 видах боевых отравляющих веществ; проходивших испытания в большом количестве новых видов боеприпасов с БОВ; новых дегазационных средствах; химических средствах, принятых на вооружение германской армии, а также дал характеристику на 52 человек, занимавшихся вопросами разработки и применения отравляющих веществ в германской армии.

Сведения, полученные от Вестербурга, были доложены советскому руководству. Десятого марта 1945 года нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия направил докладную записку в Государственный комитет обороны Иосифу Сталину, в Совет Народных Комиссаров наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову, в Народный комиссариат обороны СССР Николаю Булганину и в Генеральный штаб Красной армии его начальнику Алексею Антонову. К записке были приложены собственноручные показания Вестербурга о подготовке Германии к газовой войне.

Двадцать восьмого марта 1945 года начальник ГУПВИ Михаил Кривенко и его заместитель Амаяк Кобулов направили докладную записку наркому НКВД Лаврентию Берии, в которой сообщали о новых сведениях, полученных от Вестербурга. Как показал Вестербург, в числе трофеев, захваченных гитлеровцами в 1940 году во Франции, была шашка с адамситом Ц-5 и наставление по ее применению.

"Испытания французской адамситовой шашки, проведенные немцами на опытном химическом полигоне в Раубкаммере, дали хорошие результаты", - говорилось в документе.

По показаниям Вестербурга, в германской армии в конце 1941 года и начале 1942 года шли опыты по созданию дымовых завес с небольшими специальными безэкипажными танками, предназначенными для уничтожения минных полей, и которые управлялись на расстоянии.

Чуть позже, 4 апреля 1945 года, Кривенко и Кобулов направили очередную докладную записку в НКВД СССР. В ней приводилась новая информация, полученная в ходе допросов Вестербурга. По его словам, в 1940-1942 годах экспериментальный отдел совместно с саперным отделом главного командования сухопутных сил вермахта проводил опыты по применению окиси углерода для взрыва укреплений. Опыты велись в казематах французских и чехословацких укреплений, занятых немцами.

Отмечалось, что взрыв, произведенный в каземате французской укрепленной линии "Мажино", дал исключительные результаты.

"Как показывает Вестербург, взрывные газы подняли бронированный колпак в воздух, все животные, помещенные в каземат в клетках, были мертвы, некоторых клеток нельзя было найти вовсе", - говорилось в записке.

Также сообщалось, что по предположению специалистов из Главного военно-химического управления Красной армии, разрушения Варшавы были произведены немцами в значительной мере "путем применения неустановленного газа".

Кроме того, как показал Вестербург, весной 1942 года на химическом полигоне в Раубкаммере около Мюнстера проводились опыты с двухсантиметровыми снарядами, выпускаемыми со стенда, но предназначенными для стрельбы из бортовых авиапушек. Это были первые опыты по применению огнестрельного оружия военно-воздушных сил с отравляющим веществом, подчеркивалось в записке.

Отмечалось, что снаряды были наполнены простым или вязким ипритом для стрельбы по аэродромам. При попадании снаряд должен был пробить крыши простых построек, разорваться и разбрызгать содержимое.

"Опыты были успешными, и боеприпасы для авиапушек с ипритом были введены на вооружение", - указывалось в документе.

Как Берлин готовился к химвойне

Через год, 2 июля 1946 года, министр внутренних дел СССР Сергей Круглов направил на имя Сталина, Молотова и Берии докладную записку с заявлением военнопленного Вестербурга Советскому правительству от 26 июня 1946 года. В ней отмечалось, что Вестербург был допрошен МВД СССР в связи с признанием бывшего рейхсминистра вооружений Германии Альберта Шпеера на Нюрнбергском процессе о том, что Германия готовилась к химической войне.

К докладной записке были приложены фотокопии заявлений Вестербурга, в которых перечислялись руководители работ в области боевых отравляющих веществ и противохимической защиты в "экспериментальном отделе "Прюф 9", а также боевые отравляющие вещества, состоявшие на вооружении нацистской Германии. WA Prüf – управление усовершенствований и испытаний главного управления вооружений германской армии. Девятый отдел управления специализировался на защите от химического оружия и его разработке.

"После прихода к власти национал-социализма, в связи с общим увеличением армии, велась активная подготовка к газовой войне… С началом войны работы по подготовке газовой войны и противохимической обороны приобрели более широкий размах", - отмечал Вестербург.

Он рассказал, что общее руководство подготовкой нацистской Германии к химической войне осуществляли главарь Третьего рейха Адольф Гитлер, начальник штаба оперативного руководства вермахта (ОКВ) генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник верховного командования сухопутных войск (ОКХ) генерал-полковник Франц Гальдер и начальник управления вооружений ОКХ генерал артиллерии Эмиль Лееб.

Разработкой химического оружия в 1936-1942 годах непосредственно руководили инспекторы минометных войск и противогазовой обороны при ОКХ генералы Эдгар Тайсен, Герман Окснер, Эрвин Лейстер и полковник Герхард Зелле. В разработке боевых отравляющих веществ и способов их применения принимали участие известные германские ученые-химики: Вольфганг Вирт, Рихард Кун, Фердинанд Флури, Йоханнес Эберт.

"Экспериментальному отделу девять была подчинена военная лаборатория противохимической защиты Шпандау. Она занималась научными исследованиями боевых отравляющих веществ с точки зрения их применимости, их действия и определения их химических и физических свойств… На полигоне Раубкаммер производились опыты на местности", - рассказывал Вестербург об экспериментальном отделе и его контактах с лабораториями при высших учебных заведениях и химических заводах.

Вестербург также рассказал, какие виды газов были приняты на вооружение вермахта и переданы для производства в промышленность в середине 1942 года: "Белый крест: слезоточивый газ – хлорацетофенон. Зеленый крест: вещество удушающего действия – фосген. Синий крест: вещество, раздражающее дыхательные пути – адамсит. Желтый крест: вещество кожно-нарывного действия – иприт".

По словам Вестербурга, в начале войны уже имелась инструкция по стрельбе боеприпасами с этими видами газов, "которые были спущены в действующую армию до полковых штабов включительно".

Под руководством "экспериментального отдела 9" в 1942 году велись работы по испытанию и исследованию возможности применения и других БОВ.

"Мышьяковистый водород – не имеет запаха, оказывает действие на кровь, разлагая ее. Иприт, в виде газа группы "Зеленый крест", раздражающий дыхательные органы, мелко распыляющийся при разрыве артиллерийского снаряда. Азотосодержащий иприт – обладает менее сильным запахом и более труднее обезвреживается, чем нормальный иприт. Синильная кислота – быстродействующее вещество удушающего действия, в том случае, если технически было бы возможно достичь на местности достаточной ее концентрации. Гелан – позднее назывался "Трилон", вызывает судороги, а в результате имеет быстрое удушающее действие", - перечислялось в докладной записке.