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В России проведут летнюю перепись воробьев - РИА Новости, 22.07.2026
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02:27 22.07.2026 (обновлено: 09:24 22.07.2026)
В России проведут летнюю перепись воробьев

РИА Новости: в России в августе проведут летнюю перепись воробьев

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВоробьи
Воробьи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Воробьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всероссийскую летнюю перепись воробьев проведут с 8 по 16 августа.
  • Летом воробьи не так сконцентрированы в одном месте, как зимой, и их сложнее заметить.
  • В ходе летней акции специалисты уделят внимание поиску воробьев с аберрантными окрасами и гибридов, а также изучат, насколько далеко полевые воробьи проникли в городскую застройку.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Всероссийскую летнюю перепись воробьев проведут в стране с 8 по 16 августа, сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.
Последний раз акция проходила зимой с 7 по 15 февраля. Тогда участники насчитали свыше 320 тысяч птиц.
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"В этом году летний сезон выпадает на период с 8 по 16 августа. Летний мониторинг сильно отличается от зимнего. Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их не просто заметить, а порой и поискать надо", - сказала Мостовая.
Она добавила, что к началу августа, как правило, воробьи уже вывели два потомства и свободно перемещаются семьями по всей округе.
"В летний период особое внимание мы уделяем интересным наблюдениям - поиску воробьев с аберрантными окрасами и гибридов. Так как воробушков прибавилось, то и шансы встретить таких возрастают в несколько раз", - отметила Мостовая.
Кроме того, в ходе летней акции специалисты рассмотрят, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы вывести потомство. По словам Мостовой, в последние десятилетия птицы все больше тяготеют к городам и перемещаются с окраин дальше в центр.
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