В России проведут летнюю перепись воробьев

Краткий пересказ от РИА ИИ Всероссийскую летнюю перепись воробьев проведут с 8 по 16 августа.

Летом воробьи не так сконцентрированы в одном месте, как зимой, и их сложнее заметить.

В ходе летней акции специалисты уделят внимание поиску воробьев с аберрантными окрасами и гибридов, а также изучат, насколько далеко полевые воробьи проникли в городскую застройку.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Всероссийскую летнюю перепись воробьев проведут в стране с 8 по 16 августа, сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.

Последний раз акция проходила зимой с 7 по 15 февраля. Тогда участники насчитали свыше 320 тысяч птиц.

"В этом году летний сезон выпадает на период с 8 по 16 августа. Летний мониторинг сильно отличается от зимнего. Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их не просто заметить, а порой и поискать надо", - сказала Мостовая.

Она добавила, что к началу августа, как правило, воробьи уже вывели два потомства и свободно перемещаются семьями по всей округе.

"В летний период особое внимание мы уделяем интересным наблюдениям - поиску воробьев с аберрантными окрасами и гибридов. Так как воробушков прибавилось, то и шансы встретить таких возрастают в несколько раз", - отметила Мостовая.