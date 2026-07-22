СМИ: Алексей Воробьев продал виллу в Голливуде за 125 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Алексей Воробьев продал свою виллу в Голливудских Холмах за 1,6 миллиона долларов, пишет Shot.

Он приобрел ее в 2021 году за 1,765 миллиона долларов.

Сразу после покупки особняк начали сдавать в аренду.

Изначально его выставили на продажу за два миллиона долларов, но покупателей не нашлось, и цену пришлось снизить.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российский певец и актер Алексей Воробьев продал свою виллу в Голливудских Холмах за 1,6 миллиона долларов (около 125 миллионов рублей), на 20% ниже первоначальной цены, сообщил Российский певец и актер Алексей Воробьев продал свою виллу в Голливудских Холмах за 1,6 миллиона долларов (около 125 миллионов рублей), на 20% ниже первоначальной цены, сообщил Telegram-канал Shot.

Как отмечается в материале, особняк в испанском стиле в Голливудских Холмах - престижном районе Лос-Анджелеса , где недвижимостью владеют Леонардо Ди Каприо , Киану Ривз и Джаред Лето, площадью почти 237 квадратных метров, с двумя спальнями, ванными и гаражом на две машины артист приобрел в 2021 году за 1,765 миллиона долларов вместе с продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек.

По данным Shot, сразу после покупки виллу начали сдавать в аренду почти за 8 тысяч долларов в месяц, но вложение оказалось не самым удачным: через три года владельцев оштрафовали на 518 долларов за нарушение пожарной безопасности.

"Осенью прошлого года виллу в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 2 миллиона долларов, но покупателей не нашлось. В итоге цену снизили до 1,6 миллиона долларов (около 125 миллионов рублей), и только после этого особняк удалось продать", - сообщает Telegram-канал.

В публикации также говорится, что без недвижимости в США Воробьев не остался: в том же 2021 году он вместе с продюсером купил неподалеку еще один дом в ипотеку - уже за 2,924 миллиона долларов.