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Володин назвал развитие России приоритетом в работе Госдумы - РИА Новости, 22.07.2026
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14:40 22.07.2026
Володин назвал развитие России приоритетом в работе Госдумы

Володин: приоритетом в работе Госдумы является развитие России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приоритетом в работе Госдумы является развитие России, укрепление ее безопасности, повышение качества жизни людей.
  • Каждый третий закон, принятый Государственной думой, является социально ориентированным.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Приоритетом в работе Госдумы является развитие России, каждый третий закон, принятый палатой, является социально-ориентированным, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Приоритет нашей повестки - развитие страны, укрепление ее безопасности, повышение качества жизни людей, решение конкретных проблем граждан. Подчеркну, подводя итоги, каждый третий закон, принятый Государственной думой, социально ориентирован", - сказал Володин в ходе выступления.
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