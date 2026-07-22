Володин назвал развитие России приоритетом в работе Госдумы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приоритетом в работе Госдумы является развитие России, укрепление ее безопасности, повышение качества жизни людей.
- Каждый третий закон, принятый Государственной думой, является социально ориентированным.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Приоритетом в работе Госдумы является развитие России, каждый третий закон, принятый палатой, является социально-ориентированным, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Приоритет нашей повестки - развитие страны, укрепление ее безопасности, повышение качества жизни людей, решение конкретных проблем граждан. Подчеркну, подводя итоги, каждый третий закон, принятый Государственной думой, социально ориентирован", - сказал Володин в ходе выступления.