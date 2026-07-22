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Володин отметил рост профессионализма председателей думских комитетов - РИА Новости, 22.07.2026
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14:26 22.07.2026
Володин отметил рост профессионализма председателей думских комитетов

Володин заявил, что профессионализм председателей комитетов и депутатов вырос

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин заявил, что профессионализм председателей комитетов и депутатов за прошедший период вырос, повысилась открытость в работе.
  • В среду и четверг Госдума заслушает отчеты председателей комитетов о результатах деятельности возглавляемых ими структур по итогам всего созыва.
  • Председатель Госдумы подчеркнул, что обсуждения с правительством, регионами и экспертным сообществом проходят на более качественном уровне, что позволяет принимать выверенные и эффективные решения.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Профессионализм председателей комитетов и депутатов, входящих в их состав, за прошедший период вырос, повысилась открытость в работе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В среду и четверг Госдума заслушает отчеты председателей комитетов о результатах деятельности возглавляемых ими структур по итогам всего созыва.
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"За прошедший период профессионализм председателей комитетов, депутатов, которые входят, в профильные комитеты, вырос, повысилась открытость в работе, используются различные форматы: выездные заседания, круглые столы, парламентские слушания", - сказал Володин в ходе выступления на пленарном заседании.
Он напомнил, что в Госдуме 32 комитета, каждый из которых отвечает за свое направление. По словам Володина, от результатов работы комитетов во многом зависит качество работы всей палаты и принимаемых решений, ведь именно в комитетах готовятся законопроекты к рассмотрению, обсуждаются инициативы и ведется работа над поправками.
Председатель ГД подчеркнул, что обсуждения с правительством, регионами и экспертным сообществом проходят на более качественном уровне, что позволяет выходить на выверенные и эффективные решения.
"Поэтому правильно будет высказать слова благодарности в преддверии отчетов руководителям профильных комитетов. Они зачастую работают в круглосуточном режиме, и, конечно, это очень непростой труд, когда надо очень скрупулезно, ответственно подходить к каждой норме закона, понимая, насколько важно все выверить, чтобы не было ошибок", - добавил он.
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Володин также предложил коллегам поблагодарить руководителей комитетов за их работу.
Ранее Госдума приняла постановление, которое обязывает председателей комитетов отчитываться о результатах деятельности возглавляемых ими структур ежегодно и по итогам всего созыва.
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