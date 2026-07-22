Володин отметил рост профессионализма председателей думских комитетов

Краткий пересказ от РИА ИИ Вячеслав Володин заявил, что профессионализм председателей комитетов и депутатов за прошедший период вырос, повысилась открытость в работе.

В среду и четверг Госдума заслушает отчеты председателей комитетов о результатах деятельности возглавляемых ими структур по итогам всего созыва.

Председатель Госдумы подчеркнул, что обсуждения с правительством, регионами и экспертным сообществом проходят на более качественном уровне, что позволяет принимать выверенные и эффективные решения.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Профессионализм председателей комитетов и депутатов, входящих в их состав, за прошедший период вырос, повысилась открытость в работе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В среду и четверг Госдума заслушает отчеты председателей комитетов о результатах деятельности возглавляемых ими структур по итогам всего созыва.

« "За прошедший период профессионализм председателей комитетов, депутатов, которые входят, в профильные комитеты, вырос, повысилась открытость в работе, используются различные форматы: выездные заседания, круглые столы, парламентские слушания", - сказал Володин в ходе выступления на пленарном заседании.

Он напомнил, что в Госдуме 32 комитета, каждый из которых отвечает за свое направление. По словам Володина , от результатов работы комитетов во многом зависит качество работы всей палаты и принимаемых решений, ведь именно в комитетах готовятся законопроекты к рассмотрению, обсуждаются инициативы и ведется работа над поправками.

Председатель ГД подчеркнул, что обсуждения с правительством, регионами и экспертным сообществом проходят на более качественном уровне, что позволяет выходить на выверенные и эффективные решения.

"Поэтому правильно будет высказать слова благодарности в преддверии отчетов руководителям профильных комитетов. Они зачастую работают в круглосуточном режиме, и, конечно, это очень непростой труд, когда надо очень скрупулезно, ответственно подходить к каждой норме закона, понимая, насколько важно все выверить, чтобы не было ошибок", - добавил он.

Володин также предложил коллегам поблагодарить руководителей комитетов за их работу.