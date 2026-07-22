Володин посоветовал релокантам, предавшим Россию, явиться с повинной в суд

"Вот она, здесь, политическая оппозиция. Мы вчера обсуждали разные темы. И споры были, и дискуссии. Но вся эта оппозиция считает главной партией свою страну, а не личные интересы, и в печеньках не нуждается. Мы сами разберемся здесь, внутри. А те, кто уехал - все. Пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной. Потому что об этом закон", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.