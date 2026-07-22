Володин посоветовал релокантам, предавшим Россию, явиться с повинной в суд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уехавшие из России предатели и преступники должны подумать о том, как предстать перед судом с повинной, заявил Володин.
- Он подчеркнул, что вредящие стране релоканты не являются оппозицией, поскольку их интересы не совпадают с интересами государства.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все уехавшие из России предатели и преступники должны думать о том, как предстать перед судом с повинной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду приняла законы о применении временных ограничительных мер в отношении находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. В ходе обсуждения инициатив председатель ГД отметил, что уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией. По его словам, это предатели и преступники.
"Вот она, здесь, политическая оппозиция. Мы вчера обсуждали разные темы. И споры были, и дискуссии. Но вся эта оппозиция считает главной партией свою страну, а не личные интересы, и в печеньках не нуждается. Мы сами разберемся здесь, внутри. А те, кто уехал - все. Пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной. Потому что об этом закон", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.