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Володин посоветовал релокантам, предавшим Россию, явиться с повинной в суд - РИА Новости, 22.07.2026
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13:51 22.07.2026
Володин посоветовал релокантам, предавшим Россию, явиться с повинной в суд

Володин посоветовал уехавшим из России предателям явиться с повинной в суд

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уехавшие из России предатели и преступники должны подумать о том, как предстать перед судом с повинной, заявил Володин.
  • Он подчеркнул, что вредящие стране релоканты не являются оппозицией, поскольку их интересы не совпадают с интересами государства.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все уехавшие из России предатели и преступники должны думать о том, как предстать перед судом с повинной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду приняла законы о применении временных ограничительных мер в отношении находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. В ходе обсуждения инициатив председатель ГД отметил, что уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией. По его словам, это предатели и преступники.
"Вот она, здесь, политическая оппозиция. Мы вчера обсуждали разные темы. И споры были, и дискуссии. Но вся эта оппозиция считает главной партией свою страну, а не личные интересы, и в печеньках не нуждается. Мы сами разберемся здесь, внутри. А те, кто уехал - все. Пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной. Потому что об этом закон", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
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