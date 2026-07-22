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Володин назвал сбежавших за рубеж и вредящих России предателями - РИА Новости, 22.07.2026
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13:10 22.07.2026
Володин назвал сбежавших за рубеж и вредящих России предателями

Володин: уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией, а являются предателями и преступниками.
  • Госдума приняла законы о применении временных ограничительных мер в отношении находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.
  • По словам Володина, принятые нормы позволят привлекать к ответственности уехавших из страны, но продолжающих наносить ущерб, включая экстремистов и террористов, скрывающихся за рубежом.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией, это предатели и преступники, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду приняла законы о применении временных ограничительных мер в отношении находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.
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"У нас оппозиционные партии в нашей стране представлены в парламенте. А тот, кто уехал за рубеж, он не может представлять никакую политическую оппозицию. Вот она, политическая оппозиция. Одна политическая фракция оппозиционная, другая политическая фракция оппозиционная, третья. Есть конструктивная оппозиция. Коллеги, тот, кто уехал за рубеж и вредит стране - это не оппозиция. Это предатели. Это преступники", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, именно через участие в работе оппозиционных партий в парламенте можно представлять интересы граждан, участвовать в управлении государством и высказывать свою позицию, оппонируя партии парламентского большинства.
"Действительно речь идет о тех, кто наносят вред нашей стране, и об экстремистах, предателях нашей Родины, тех, кто годами пытается сделать все для того, чтобы разрушить наше государство, находясь за рубежом, оправдывать нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров. При этом скрывается от наказания в других государствах. Причем ряд стран их опекает", - добавил председатель Госдумы.
Володин отметил, что предатели и те, кто покинул страну и наносит ей вред из-за рубежа, существуют на подачки иностранных режимов. Он подчеркнул, что зачастую их финансирование идет за счет имущества, которое находится на территории России, а также выплат, которые они получают как граждане страны, разрушая при этом государство.
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Председатель Госдумы пояснил, что, проанализировав зарубежные практики и понимая свою ответственность перед россиянами, принятые нормы позволят привлекать к ответственности уехавших из страны, но продолжающих наносить ущерб, и при этом речь идет не только об иноагентах, но и об экстремистах и террористах, скрывающихся за рубежом.
"Все они должны понимать, что наказание в любом случае их настигнет, ответственность неотвратимо наступит. Нормы закона посвящены именно этому. И хотелось бы, чтобы все мы понимали свою ответственность перед гражданами, перед страной и, учитывая проводимую специальную военную операцию, ответственно подходили к принятию этого решения. Оно необходимо, и мы должны понимать, что это очень важное решение, которое позволит нам защитить государство от этих негодяев, которые уехали из страны и оттуда продолжают гадить и делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации", - подчеркнул Володин.
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