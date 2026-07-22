Володин назвал сбежавших за рубеж и вредящих России предателями

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией, а являются предателями и преступниками.

Госдума приняла законы о применении временных ограничительных мер в отношении находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.

По словам Володина, принятые нормы позволят привлекать к ответственности уехавших из страны, но продолжающих наносить ущерб, включая экстремистов и террористов, скрывающихся за рубежом.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией, это предатели и преступники, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в среду приняла законы о применении временных ограничительных мер в отношении находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.

"У нас оппозиционные партии в нашей стране представлены в парламенте. А тот, кто уехал за рубеж, он не может представлять никакую политическую оппозицию. Вот она, политическая оппозиция. Одна политическая фракция оппозиционная, другая политическая фракция оппозиционная, третья. Есть конструктивная оппозиция. Коллеги, тот, кто уехал за рубеж и вредит стране - это не оппозиция. Это предатели. Это преступники", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, именно через участие в работе оппозиционных партий в парламенте можно представлять интересы граждан, участвовать в управлении государством и высказывать свою позицию, оппонируя партии парламентского большинства.

"Действительно речь идет о тех, кто наносят вред нашей стране, и об экстремистах, предателях нашей Родины, тех, кто годами пытается сделать все для того, чтобы разрушить наше государство, находясь за рубежом, оправдывать нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров. При этом скрывается от наказания в других государствах. Причем ряд стран их опекает", - добавил председатель Госдумы.

Володин отметил, что предатели и те, кто покинул страну и наносит ей вред из-за рубежа, существуют на подачки иностранных режимов. Он подчеркнул, что зачастую их финансирование идет за счет имущества, которое находится на территории России, а также выплат, которые они получают как граждане страны, разрушая при этом государство.

Председатель Госдумы пояснил, что, проанализировав зарубежные практики и понимая свою ответственность перед россиянами, принятые нормы позволят привлекать к ответственности уехавших из страны, но продолжающих наносить ущерб, и при этом речь идет не только об иноагентах, но и об экстремистах и террористах, скрывающихся за рубежом.