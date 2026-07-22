СМИ: число раненных американцев в ходе конфликта с Ираном выше 500

Тегеран и Вашингтон 18 июня подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля, однако с 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану. Накануне, 6 июля, Пентагон сообщал о 413 раненных. Следом Иран нанес ответные удары по базам США в регионе и обвинил Вашингтон в срыве соглашения.