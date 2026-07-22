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СМИ: число раненных американцев в ходе конфликта с Ираном выше 500 - РИА Новости, 22.07.2026
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03:50 22.07.2026
СМИ: число раненных американцев в ходе конфликта с Ираном выше 500

AP: число раненных военных США в ходе конфликта с Ираном значительно больше 500

© AP Photo / Carlos BarriaФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Флаги США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Константин Торопин утверждает, что количество раненых американских военных в ходе конфликта с Ираном значительно превысило 500 человек.
  • Данные Торопина расходятся с последними данными Пентагона, согласно которым ранено 482 человека.
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Количество раненых американских военных в ходе конфликта с Ираном значительно превысило 500 человек, утверждает корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Константин Торопин.
"Американский чиновник сообщил мне, что число раненых военнослужащих в ходе войны в Иране значительно превысило 500 человек", – написал он в соцсети Х.
Это расходится с последними данными Пентагона, согласно которым в настоящее время ранено 482 человека, подчеркнул журналист.
Тегеран и Вашингтон 18 июня подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля, однако с 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану. Накануне, 6 июля, Пентагон сообщал о 413 раненных. Следом Иран нанес ответные удары по базам США в регионе и обвинил Вашингтон в срыве соглашения.
Флаги Ирана - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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Вчера, 03:31
 
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