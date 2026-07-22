СМИ: число раненных американцев в ходе конфликта с Ираном выше 500

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Константин Торопин утверждает, что количество раненых американских военных в ходе конфликта с Ираном значительно превысило 500 человек.
- Данные Торопина расходятся с последними данными Пентагона, согласно которым ранено 482 человека.
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Количество раненых американских военных в ходе конфликта с Ираном значительно превысило 500 человек, утверждает корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Константин Торопин.
Это расходится с последними данными Пентагона, согласно которым в настоящее время ранено 482 человека, подчеркнул журналист.
Тегеран и Вашингтон 18 июня подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля, однако с 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану. Накануне, 6 июля, Пентагон сообщал о 413 раненных. Следом Иран нанес ответные удары по базам США в регионе и обвинил Вашингтон в срыве соглашения.