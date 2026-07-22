Эксперт объяснил, кому навредят ограничения США по визам журналистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Ассоциации иностранной прессы Иен Уильямс заявил, что решение администрации США ограничить сроки действия виз для иностранных журналистов навредит самим Соединенным Штатам, Белому дому и Голливуду.

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Решение администрации США ограничить сроки действия виз для иностранных журналистов навредит самим Соединенным Штатам, Белому дому и Голливуду, заявил РИА Новости президент Ассоциации иностранной прессы Иен Уильямс.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) в четверг ограничило срок действия визы для представителей иностранных СМИ 240 днями. Чтобы остаться сверх этого времени, зарубежные журналисты должны будут подавать специальное прошение. Это правило не распространяется на репортеров из Китая , срок пребывания которых уже ограничен 90 днями.

Как ожидается, данное правило вступит в силу с 15 сентября.

"Многие компании в США напрямую связаны с иностранными СМИ. Голливуд, Нью-Йоркская фондовая биржа, NASDAQ, финансовая индустрия, сферы искусств и технологий – все они нуждаются в иностранной прессе, чтобы распространять информацию о них по всему миру", - сказал Уильямс.

По его словам, к этой же категории относятся и крупнейшие американские университеты, поскольку зарубежные СМИ публикуют сообщения об их достижениях.

"Я надеюсь, нам удастся привлечь эти компании на свою сторону, и администрация США прислушается к ним", - добавил он.

Уильямс подчеркнул, что данное решение отразится и на самой администрации.

"Особенно это коснется Белого дома. Посмотрите, сколько иностранных журналистов берут интервью у президента США Дональда Трампа. Ему ведь нравится разговаривать с ними", - сказал глава журналистской ассоциации.

В течение последних почти 50 лет иностранные журналисты работали США по неиммиграционной визе I на условиях D/S (на срок действия статуса) и имели право находиться в стране до тех пор, пока действовало их соглашение с зарубежным СМИ-работодателем.