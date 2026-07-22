Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники военкомата в Виннице пытались задержать военнообязанного мужчину.
- Его выманили из дома под предлогом вручения подарка на день рождения, но он сумел сбежать.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Виннице на Украине пытались похитить военнообязанного мужчину в его день рождения, выманив его из дома под предлогом встречи с курьером для вручения подарка, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Виннице сотрудники ТЦК (военкоматы - ред.) пытались задержать мужчину в его день рождения, выманив его на улицу под видом курьера якобы для вручения отправленного кем-то подарка, сообщила его девушка в соцсетях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание опубликовало рассказ девушки молодого человека, которого пытались похитить сотрудники военкомата. С ее слов, мужчине в день рождения поступил звонок с неизвестного номера. Женский голос сообщил о подарке, отправленном с курьером. Так мужчину вынудили сообщить адрес, по которому он находился. Когда мужчина вышел на улицу для встречи с курьером, его уже поджидали сотрудники военкомата в балаклавах.
"В итоге парень сумел убежать, хотя его уже поджидала толпа сотрудников военкомата на микроавтобусе", - пишет "Страна.ua".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.