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На Украине работники ТЦК хотели мобилизовать мужчину в день его рождения - РИА Новости, 22.07.2026
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14:00 22.07.2026
На Украине работники ТЦК хотели мобилизовать мужчину в день его рождения

В Виннице работники ТЦК выманили мужчину под предлогом вручения подарка

CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery / Винница
Винница - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery /
Винница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата в Виннице пытались задержать военнообязанного мужчину.
  • Его выманили из дома под предлогом вручения подарка на день рождения, но он сумел сбежать.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Виннице на Украине пытались похитить военнообязанного мужчину в его день рождения, выманив его из дома под предлогом встречи с курьером для вручения подарка, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Виннице сотрудники ТЦК (военкоматы - ред.) пытались задержать мужчину в его день рождения, выманив его на улицу под видом курьера якобы для вручения отправленного кем-то подарка, сообщила его девушка в соцсетях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Издание опубликовало рассказ девушки молодого человека, которого пытались похитить сотрудники военкомата. С ее слов, мужчине в день рождения поступил звонок с неизвестного номера. Женский голос сообщил о подарке, отправленном с курьером. Так мужчину вынудили сообщить адрес, по которому он находился. Когда мужчина вышел на улицу для встречи с курьером, его уже поджидали сотрудники военкомата в балаклавах.
"В итоге парень сумел убежать, хотя его уже поджидала толпа сотрудников военкомата на микроавтобусе", - пишет "Страна.ua".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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