На Украине работники ТЦК хотели мобилизовать мужчину в день его рождения

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники военкомата в Виннице пытались задержать военнообязанного мужчину.

Его выманили из дома под предлогом вручения подарка на день рождения, но он сумел сбежать.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Виннице на Украине пытались похитить военнообязанного мужчину в его день рождения, выманив его из дома под предлогом встречи с курьером для вручения подарка, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"В Виннице сотрудники ТЦК (военкоматы - ред.) пытались задержать мужчину в его день рождения, выманив его на улицу под видом курьера якобы для вручения отправленного кем-то подарка, сообщила его девушка в соцсетях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Издание опубликовало рассказ девушки молодого человека, которого пытались похитить сотрудники военкомата. С ее слов, мужчине в день рождения поступил звонок с неизвестного номера. Женский голос сообщил о подарке, отправленном с курьером. Так мужчину вынудили сообщить адрес, по которому он находился. Когда мужчина вышел на улицу для встречи с курьером, его уже поджидали сотрудники военкомата в балаклавах.

"В итоге парень сумел убежать, хотя его уже поджидала толпа сотрудников военкомата на микроавтобусе", - пишет "Страна.ua".

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.