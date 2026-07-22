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Следующие президенты Венгрии будут нелегитимны, заявил Орбан - РИА Новости, 22.07.2026
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12:55 22.07.2026
Следующие президенты Венгрии будут нелегитимны, заявил Орбан

Орбан: следующие президенты Венгрии после отставки Шуйока будут нелегитимны

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что следующие президенты страны после Тамаша Шуйока будут нелегитимны.
  • Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку, предусматривающую его отстранение от должности, и с 20 июля спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента до выборов нового главы государства.
  • Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение президента и ограничение депутатских сроков, а также начало процесса разработки новой конституции.
БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Следующие президенты Венгрии после того, как Тамаша Шуйока отправили в отставку, будут нелегитимны, заявил экс-премьер-министр страны Виктор Орбан.
Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил 18 июля, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Мадьяр сообщил, что спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента с 20 июля до выборов нового главы государства, которые состоятся в течение 30 дней.
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"Те, кого изберут сейчас, будут нелегитимны. Тамаш Шуйок был последним легитимным президентом Венгрии. Теперь в последующий период будут только нелегитимные президенты, председатель и члены Конституционного суда", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.
Парламент Венгрии 13 июля принял 17-ю предложенную Мадьяром поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение депутатских сроков. Мадьяр заявил, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.
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В миреВенгрияБудапештТамаш ШуйокВиктор Орбан
 
 
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