Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что следующие президенты страны после Тамаша Шуйока будут нелегитимны.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку, предусматривающую его отстранение от должности, и с 20 июля спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента до выборов нового главы государства.

Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение президента и ограничение депутатских сроков, а также начало процесса разработки новой конституции.

БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Следующие президенты Венгрии после того, как Тамаша Шуйока отправили в отставку, будут нелегитимны, заявил экс-премьер-министр страны Виктор Орбан.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил 18 июля, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Мадьяр сообщил, что спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента с 20 июля до выборов нового главы государства, которые состоятся в течение 30 дней.

"Те, кого изберут сейчас, будут нелегитимны. Тамаш Шуйок был последним легитимным президентом Венгрии. Теперь в последующий период будут только нелегитимные президенты, председатель и члены Конституционного суда", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.