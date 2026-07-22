В Варшаве провели конкурс на реконструкцию незаконно изъятого у России дома

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэрия Варшавы провела конкурс проектов реконструкции жилого дома по адресу улица Собеского, 100, и победителем стала компания JSK Architekci.

После реконструкции в здании появится 180 муниципальных квартир и коммерческие помещения, а бюджет проекта составит более 132 миллионов злотых.

ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Мэрия Варшавы провела конкурс проектов реконструкции незаконно изъятого у России жилого дома, сообщил РИА Новости представитель городских властей.

« "Архитектурно-градостроительный конкурс на концепцию благоустройства недвижимость по адресу улица Собеского, 100 выиграла компания JSK Architekci. Победившая студия получит денежный приз и сможет спроектировать модернизацию всего комплекса", - говорится в сообщении.

По данным представителя мэрии, в результате реконструкции город рассчитывает получить 180 муниципальных квартир, а также коммерческие помещения на первом этаже.

Также, по его словам, в бюджете города уже предусмотрены средства на реконструкцию здания в размере более 132 миллионов злотых (около 35 миллионов долларов).

Комплекс зданий по адресу Яна III Собеского, 100 в Варшаве был построен в конце 1970-х годов для сотрудников советского посольства. После распада СССР объект перешел в собственность Российской Федерации.

На протяжении многих лет польские власти утверждали, что Россия занимает комплекс незаконно и не исполняет судебные решения о его возврате. Спор касался прав собственности и взаимных имущественных претензий, оставшихся после советского периода. По данным польской стороны, объект фактически пустовал с конца 1990-х годов и постепенно приходил в упадок.

В апреле 2022 года судебный пристав передал здание в распоряжение Государственного казначейства.