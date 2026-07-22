В Варшаве провели конкурс на реконструкцию незаконно изъятого у России дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэрия Варшавы провела конкурс проектов реконструкции жилого дома по адресу улица Собеского, 100, и победителем стала компания JSK Architekci.
- После реконструкции в здании появится 180 муниципальных квартир и коммерческие помещения, а бюджет проекта составит более 132 миллионов злотых.
ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Мэрия Варшавы провела конкурс проектов реконструкции незаконно изъятого у России жилого дома, сообщил РИА Новости представитель городских властей.
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"Архитектурно-градостроительный конкурс на концепцию благоустройства недвижимость по адресу улица Собеского, 100 выиграла компания JSK Architekci. Победившая студия получит денежный приз и сможет спроектировать модернизацию всего комплекса", - говорится в сообщении.
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По данным представителя мэрии, в результате реконструкции город рассчитывает получить 180 муниципальных квартир, а также коммерческие помещения на первом этаже.
Также, по его словам, в бюджете города уже предусмотрены средства на реконструкцию здания в размере более 132 миллионов злотых (около 35 миллионов долларов).
На протяжении многих лет польские власти утверждали, что Россия занимает комплекс незаконно и не исполняет судебные решения о его возврате. Спор касался прав собственности и взаимных имущественных претензий, оставшихся после советского периода. По данным польской стороны, объект фактически пустовал с конца 1990-х годов и постепенно приходил в упадок.
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В апреле 2022 года судебный пристав передал здание в распоряжение Государственного казначейства.
Российская сторона считает эти действия незаконными и противоречащими международному праву и положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях.