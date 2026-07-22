FPV-дрон "КВН" смог поразить цель на расстоянии до 42 километров

Краткий пересказ от РИА ИИ Дальнобойная модификация оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» поразила цель на расстоянии до 42 километров.

Операторы дронов «КВН» нанесли удары по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская».

Увеличение дальности применения дрона «Князь Вандал» стало приоритетной задачей, так как противник отводит ценные объекты вглубь тыла.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" подтвердил на практике характеристики его дальнобойной модификации, поразив цель на расстоянии до 42 километров, сообщил РИА Новости генеральный конструктор команды-разработчика.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что операторы оптоволоконных дронов " КВН " нанесли удары по технологическому оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов — ключевого узла газотранспортной системы Украины, обеспечивавшего в прошлом основной объем транзита российского газа в Европу.

"Удары были нанесены дальнобойной модификацией "Князя Вандала". Это уже более крупный аппарат — за счет увеличенных габаритов он получил и большую грузоподъемность, и увеличенную дальность, позволяя поражать цели на расстоянии уже до 42 километров", – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что увеличение дальности применения "Вандала" — одна из приоритетных задач. "Если самые первые версии дрона летали на дистанцию до 15 километров, то сегодня этот показатель вырос почти втрое", - отметил собеседник.