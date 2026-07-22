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FPV-дрон "КВН" смог поразить цель на расстоянии до 42 километров - РИА Новости, 22.07.2026
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Новое оружие России
 
12:50 22.07.2026
FPV-дрон "КВН" смог поразить цель на расстоянии до 42 километров

Дальнобойный FPV-дрон "КВН" смог поразить цель на расстоянии до 42 километров

© Фото : Научно-производственный центр "Ушкуйник"Дрон "Князь Вандал Новгородский"
Дрон Князь Вандал Новгородский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Научно-производственный центр "Ушкуйник"
Дрон "Князь Вандал Новгородский". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дальнобойная модификация оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» поразила цель на расстоянии до 42 километров.
  • Операторы дронов «КВН» нанесли удары по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская».
  • Увеличение дальности применения дрона «Князь Вандал» стало приоритетной задачей, так как противник отводит ценные объекты вглубь тыла.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" подтвердил на практике характеристики его дальнобойной модификации, поразив цель на расстоянии до 42 километров, сообщил РИА Новости генеральный конструктор команды-разработчика.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что операторы оптоволоконных дронов "КВН" нанесли удары по технологическому оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов — ключевого узла газотранспортной системы Украины, обеспечивавшего в прошлом основной объем транзита российского газа в Европу.
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"Удары были нанесены дальнобойной модификацией "Князя Вандала". Это уже более крупный аппарат — за счет увеличенных габаритов он получил и большую грузоподъемность, и увеличенную дальность, позволяя поражать цели на расстоянии уже до 42 километров", – сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что увеличение дальности применения "Вандала" — одна из приоритетных задач. "Если самые первые версии дрона летали на дистанцию до 15 километров, то сегодня этот показатель вырос почти втрое", - отметил собеседник.
Такая динамика продиктована тем, как меняется характер боевых действий: противник стремится отводить ценные объекты подальше от линии соприкосновения, вглубь тыла. Именно там сегодня сосредоточена и критическая инфраструктура — промышленные предприятия, объекты нефтегазового комплекса, склады, узлы связи и логистики. Эти объекты, ранее считавшиеся защищенными расстоянием, теперь оказываются в зоне досягаемости "Вандала", о чем и говорят удары по "Сумской", заявил генеральный конструктор команды-разработчика.
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Новое оружие РоссииБезопасностьУкраинаЕвропаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КВН
 
 
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