На Урале мужчину осудили за убийства женщин, совершенные более 20 лет назад

Краткий пересказ от РИА ИИ На Урале мужчине назначили 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима за серию убийств женщин, совершенных более 20 лет назад в Челябинске.

От его рук погибли не менее пяти человек.

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл - РИА Новости. Суд назначил 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима мужчине, обвиняемому в серии убийств женщин более 20 лет назад в Челябинске, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным следствия, в марте 2007 года на улице Мира в Металлургическом районе нашли тело 35-летней местной жительницы с колото-резаными ранами шеи и тела, также ее ограбили. По горячим следам установить подозреваемого не удалось. Лишь спустя годы удалось установить причастность обвиняемого к преступлению. Кроме того, следователь-криминалист установил его причастность к убийствам еще четырех женщин, два из которых сопряжены с разбоем.

"Собранные следственными органами СК России по Челябинской области доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении 57-летнего мужчины... Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о взыскании морального вреда на сумму 3 миллиона рублей, добавляет следствие.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем), отмечает СУСК.