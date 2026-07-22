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На Урале мужчину осудили за убийства женщин, совершенные более 20 лет назад - РИА Новости, 22.07.2026
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13:12 22.07.2026
На Урале мужчину осудили за убийства женщин, совершенные более 20 лет назад

На Урале мужчина получил 13 лет колонии за серию убийств женщин

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Урале мужчине назначили 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима за серию убийств женщин, совершенных более 20 лет назад в Челябинске.
  • От его рук погибли не менее пяти человек.
ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл - РИА Новости. Суд назначил 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима мужчине, обвиняемому в серии убийств женщин более 20 лет назад в Челябинске, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следствия, в марте 2007 года на улице Мира в Металлургическом районе нашли тело 35-летней местной жительницы с колото-резаными ранами шеи и тела, также ее ограбили. По горячим следам установить подозреваемого не удалось. Лишь спустя годы удалось установить причастность обвиняемого к преступлению. Кроме того, следователь-криминалист установил его причастность к убийствам еще четырех женщин, два из которых сопряжены с разбоем.
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"Собранные следственными органами СК России по Челябинской области доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении 57-летнего мужчины... Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о взыскании морального вреда на сумму 3 миллиона рублей, добавляет следствие.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем), отмечает СУСК.
Ведомство поясняет, что в 2004-2005 годах в темное время суток осужденный нападал с ножом на женщин, у двух из них он похитил сумки с личным имуществом.
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