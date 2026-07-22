Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах прогремел еще один взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областей Украины.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.

Этот же телеканал уже сообщал о нескольких взрывах в Сумах в ночь на четверг.

"В Сумах снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".