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Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах - РИА Новости, 22.07.2026
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23:46 22.07.2026
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах

В Сумах прогремел еще один взрыв

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сумах прогремел еще один взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».
  • Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областей Украины.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
Этот же телеканал уже сообщал о нескольких взрывах в Сумах в ночь на четверг.
"В Сумах снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областей Украины.
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