Правительство Украины произвело ряд кадровых перестановок

Краткий пересказ от РИА ИИ Кабинет министров Украины произвел ряд кадровых перестановок в правительстве.

Уволены Сергей Науменко с должности заместителя министра внутренних дел и Александр Борняков с должности первого заместителя министра цифровой трансформации Украины.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины переименовано в министерство экономики и окружающей среды.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Кабинет министров Украины произвел ряд кадровых перестановок в правительстве, в том числе уволен замминистра внутренних дел Сергей Науменко, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Кадровый блок. Кабинетом министров Украины уволены Борняков Александр с должности первого заместителя министра цифровой трансформации Украины; Науменко Сергей с должности заместителя министра внутренних дел Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мельничука.

По данным Мельничука, принято решение переименовать министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в министерство экономики и окружающей среды. При этом ряд должностей сохраняются – заместители министра, госсекретаря.

Кроме того, кабмин согласовал назначение Тимура Ткаченко председателем Киевской областной государственной администрации . Также одобрено увольнение Анатолия Рысцова с должности председателя Богодуховской районной государственной администрации Харьковской области.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.