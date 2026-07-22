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Правительство Украины произвело ряд кадровых перестановок - РИА Новости, 22.07.2026
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22:47 22.07.2026
Правительство Украины произвело ряд кадровых перестановок

Кабмин Украины произвел ряд кадровых перестановок

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кабинет министров Украины произвел ряд кадровых перестановок в правительстве.
  • Уволены Сергей Науменко с должности заместителя министра внутренних дел и Александр Борняков с должности первого заместителя министра цифровой трансформации Украины.
  • Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины переименовано в министерство экономики и окружающей среды.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Кабинет министров Украины произвел ряд кадровых перестановок в правительстве, в том числе уволен замминистра внутренних дел Сергей Науменко, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Кадровый блок. Кабинетом министров Украины уволены Борняков Александр с должности первого заместителя министра цифровой трансформации Украины; Науменко Сергей с должности заместителя министра внутренних дел Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мельничука.
По данным Мельничука, принято решение переименовать министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в министерство экономики и окружающей среды. При этом ряд должностей сохраняются – заместители министра, госсекретаря.
Кроме того, кабмин согласовал назначение Тимура Ткаченко председателем Киевской областной государственной администрации. Также одобрено увольнение Анатолия Рысцова с должности председателя Богодуховской районной государственной администрации Харьковской области.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
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