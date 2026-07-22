Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финская активистка Салли Райски считает, что язычество и сатанизм* на Украине развиваются на фоне отказа от всего русского.
- По словам Райски, язычество и руны не внедрялись целенаправленно, а пришли автоматически, чтобы сплотить людей.
- Активистка отметила, что подготовка украинских военных в Европе и Скандинавии до 2022 года способствовала распространению неоязычества.
КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Язычество и сатанизм* на Украине развиваются на фоне отказа от всего русского и связанного с Россией, считает финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в РФ.
В разговоре с РИА Новости Райски отметила, что язычество и руны не внедрялись целенаправленно, но пришли автоматически, чтобы сплотить людей.
"Потому что естественно, если у людей есть одна вера... Давайте мы все, что связано с Россией, уберем. Возьмем язычество, возьмем сатанизм*, чтоб опять их сплотить", - сказала активистка.
По ее словам, украинские военные проходили подготовку в Европе и Скандинавии еще до 2022 года, что также способствовало распространению неоязычества.
"Так как мы знаем, что украинские люди были подготовлены уже до 2022 года и в разных европейских странах, и скандинавских, я думаю, что это тоже... помогло этому развитию (язычества - ред.)", - добавила Райски.
Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма*" экстремистским в июле 2025 года, его деятельность в России запрещена. Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций влечет наложение штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
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