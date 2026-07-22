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Российский боец рассказал о работе минометчиков в районе Купянска - РИА Новости, 22.07.2026
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Российский боец рассказал о работе минометчиков в районе Купянска

Минометчики в районе Купянска работают с закрытых огневых позиций

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета
Работа минометного расчета - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа минометного расчета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минометчики в районе Купянска работают с закрытых огневых позиций, поражая цели по координатам от разведки и БПЛА.
  • Подготовка к стрельбе начинается с маскировки на позиции, а для точной ориентации миномета используется буссоль.
  • Расчет способен навестись на цель за две минуты и открыть огонь еще через минуту, работая в любых погодных условиях.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минометчики в районе Купянска работают с закрытых огневых позиций, не видя цели напрямую, но поражают их по координатам от разведки и БПЛА, рассказал РИА Новости боец Московского военного округа с позывным Чита.
По его словам, его группа минометных расчетов находится в районе Купянска уже три года. В составе расчета — пять человек: командир орудия, наводчик, два номера расчета и подносчик.
"Наша основная работа ведется с закрытых позиций, то есть бойцы не видят цель напрямую, а наносят удары по координатам, которые поступают от разведки, в том числе с помощью БПЛА. Дроны фиксируют местоположение целей — будь то блиндаж, пикап или пехота, — передают координаты командиру батареи, а тот доводит данные до расчета, и мы открываем огонь, поражая важные цели противника", — пояснил он.
По его словам, процесс подготовки к стрельбе начинается задолго до самого выстрела. Расчет заранее прибывает на позицию, маскируется и только потом открывает огонь.
"Для точной ориентации миномета используется буссоль — прибор, который позволяет выставить основное направление стрельбы по сторонам света. Старший офицер батареи рассчитывает угломер и прицел с учетом множества факторов: расстояния до цели, погодных условий, ветра, температуры и даже типа порохового заряда", — объяснил Чита.
Боец отметил, что в арсенале расчета есть как переменный, так и дальнобойный порох, позволяющий вести огонь на дистанции до 7–10 километров.
"Наведение на цель и подготовка к выстрелу занимают минимальное время: по команде расчет способен навестись за две минуты и открыть огонь еще через минуту. При этом артиллеристы готовы работать в любых условиях — в дождь, снег и грязь", — пояснил он.
Военнослужащий также подчеркнул, что многие прибывающие в подразделение бойцы уже имеют боевой опыт, но на месте продолжают учиться и совершенствовать навыки.
"Среди главных трудностей — адаптация к обстановке и постоянная угроза со стороны вражеских БПЛА, которые мешают свободно перемещаться, окапываться и маскироваться. Но, несмотря на сложности, расчет продолжает выполнять поставленные задачи, полагаясь на слаженность действий товарищей, точный расчет и боевой братский дух", — подытожил Чита.
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