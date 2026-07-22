Российский боец рассказал о работе минометчиков в районе Купянска

Краткий пересказ от РИА ИИ Минометчики в районе Купянска работают с закрытых огневых позиций, поражая цели по координатам от разведки и БПЛА.

Подготовка к стрельбе начинается с маскировки на позиции, а для точной ориентации миномета используется буссоль.

Расчет способен навестись на цель за две минуты и открыть огонь еще через минуту, работая в любых погодных условиях.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минометчики в районе Купянска работают с закрытых огневых позиций, не видя цели напрямую, но поражают их по координатам от разведки и БПЛА, рассказал РИА Новости боец Московского военного округа с позывным Чита.

По его словам, его группа минометных расчетов находится в районе Купянска уже три года. В составе расчета — пять человек: командир орудия, наводчик, два номера расчета и подносчик.

"Наша основная работа ведется с закрытых позиций, то есть бойцы не видят цель напрямую, а наносят удары по координатам, которые поступают от разведки, в том числе с помощью БПЛА. Дроны фиксируют местоположение целей — будь то блиндаж, пикап или пехота, — передают координаты командиру батареи, а тот доводит данные до расчета, и мы открываем огонь, поражая важные цели противника", — пояснил он.

По его словам, процесс подготовки к стрельбе начинается задолго до самого выстрела. Расчет заранее прибывает на позицию, маскируется и только потом открывает огонь.

"Для точной ориентации миномета используется буссоль — прибор, который позволяет выставить основное направление стрельбы по сторонам света. Старший офицер батареи рассчитывает угломер и прицел с учетом множества факторов: расстояния до цели, погодных условий, ветра, температуры и даже типа порохового заряда", — объяснил Чита.

Боец отметил, что в арсенале расчета есть как переменный, так и дальнобойный порох, позволяющий вести огонь на дистанции до 7–10 километров.

"Наведение на цель и подготовка к выстрелу занимают минимальное время: по команде расчет способен навестись за две минуты и открыть огонь еще через минуту. При этом артиллеристы готовы работать в любых условиях — в дождь, снег и грязь", — пояснил он.

Военнослужащий также подчеркнул, что многие прибывающие в подразделение бойцы уже имеют боевой опыт, но на месте продолжают учиться и совершенствовать навыки.