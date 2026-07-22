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Зампостпреда России при ООН рассказал, что Западу нужно на Украине - РИА Новости, 22.07.2026
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21:40 22.07.2026
Зампостпреда России при ООН рассказал, что Западу нужно на Украине

Чумаков: Украина интересна Западу в том числе как источник ресурсов и ископаемых

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина представляет для ряда западных государств интерес как источник сельскохозяйственных ресурсов и полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы.
  • Стремление некоторых государств получить природные богатства других стран становится причиной глубоких кризисов в сфере безопасности.
  • Сегодняшний кризис на Ближнем Востоке связан с вопросами контроля над ключевыми энергетическими и транспортными артериями, включая Ормузский пролив.
ООН, 22 июл – РИА Новости. Украина представляет для ряда западных государств интерес не только как геополитический плацдарм, но и как источник сельскохозяйственных ресурсов и полезных ископаемых, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.
"Для ряда западных государств она (Украина - ред.) представляет интерес не только как геополитический плацдарм, но и как источник богатых сельскохозяйственных ресурсов и критически важных полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы. Об этом даже не стесняются говорить публично", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Чумаков напомнил, что стремление одних государств за бесценок получить природные богатства других нередко становилось и продолжает становиться причиной глубоких кризисов в сфере безопасности.
"Достаточно вспомнить военные интервенции в Ирак, Ливию и Сирию, где битва за политическое влияние сопровождалась борьбой за природные ресурсы", – подчеркнул он.
По его словам, сегодняшний кризис на Ближнем Востоке во многом связан с вопросами контроля над ключевыми энергетическими и транспортными артериями, включая Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок углеводородов.
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