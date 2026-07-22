Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото

Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева

Зампостпреда России при ООН рассказал, что Западу нужно на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина представляет для ряда западных государств интерес как источник сельскохозяйственных ресурсов и полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы.

Стремление некоторых государств получить природные богатства других стран становится причиной глубоких кризисов в сфере безопасности.

Сегодняшний кризис на Ближнем Востоке связан с вопросами контроля над ключевыми энергетическими и транспортными артериями, включая Ормузский пролив.

ООН, 22 июл – РИА Новости. Украина представляет для ряда западных государств интерес не только как геополитический плацдарм, но и как источник сельскохозяйственных ресурсов и полезных ископаемых, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.

"Для ряда западных государств она ( Украина - ред.) представляет интерес не только как геополитический плацдарм, но и как источник богатых сельскохозяйственных ресурсов и критически важных полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы. Об этом даже не стесняются говорить публично", – сказал он в ходе заседания СБ ООН

Чумаков напомнил, что стремление одних государств за бесценок получить природные богатства других нередко становилось и продолжает становиться причиной глубоких кризисов в сфере безопасности.

"Достаточно вспомнить военные интервенции в Ирак, Ливию и Сирию, где битва за политическое влияние сопровождалась борьбой за природные ресурсы", – подчеркнул он.