В Киеве возобновились протесты против отставки Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Киева вышли на акцию протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

Участники акции выражают усталость от бюрократии, коррупционных схем и издевательства командиров над ранеными, при этом положительно оценивают смену главнокомандующего ВСУ.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жители Киева вновь вышли на акцию протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины, сообщает украинское издание "Новости.Live".

Ранее в среду украинское издание "Страна.ua" сообщало, что подобная акция протеста проходит в Одессе.

"В Киеве продолжается митинг. Участники акций устали от бюрократии, коррупционных схем и издевательства командиров над ранеными. Главное требование протестующих - назначение Михаила Федорова на должность министра обороны… В то же время митингующие положительно оценивают недавнюю смену главнокомандующего ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Позднее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что на подобную акцию протеста вышли и жители Львова. Люди собрались на проспекте Свободы, возле памятника Тарасу Шевченко. Участники держат плакаты с надписями: "Верните Федорова. Время работать, а не менять!".

Как сообщает "Страна.ua", один из организаторов митингов, бывший украинский военный Дмитрий Козятинский, прибывший в Киев на акцию, призвал продолжить протесты и выйти в пятницу в 20.00 мск на площади своих городов.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.