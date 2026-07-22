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В Киеве возобновились протесты против отставки Федорова - РИА Новости, 22.07.2026
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21:11 22.07.2026 (обновлено: 21:17 22.07.2026)
В Киеве возобновились протесты против отставки Федорова

В Киеве возобновились протесты против отставки Михаила Федорова

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Киева вышли на акцию протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.
  • Участники акции выражают усталость от бюрократии, коррупционных схем и издевательства командиров над ранеными, при этом положительно оценивают смену главнокомандующего ВСУ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жители Киева вновь вышли на акцию протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины, сообщает украинское издание "Новости.Live".
Ранее в среду украинское издание "Страна.ua" сообщало, что подобная акция протеста проходит в Одессе.
"В Киеве продолжается митинг. Участники акций устали от бюрократии, коррупционных схем и издевательства командиров над ранеными. Главное требование протестующих - назначение Михаила Федорова на должность министра обороны… В то же время митингующие положительно оценивают недавнюю смену главнокомандующего ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Позднее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что на подобную акцию протеста вышли и жители Львова. Люди собрались на проспекте Свободы, возле памятника Тарасу Шевченко. Участники держат плакаты с надписями: "Верните Федорова. Время работать, а не менять!".
Как сообщает "Страна.ua", один из организаторов митингов, бывший украинский военный Дмитрий Козятинский, прибывший в Киев на акцию, призвал продолжить протесты и выйти в пятницу в 20.00 мск на площади своих городов.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Акция протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины в Одессе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
В Одессе возобновились акции протеста против отставки Федорова
Вчера, 20:06
 
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