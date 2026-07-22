Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-майора Игоря Скибюка на должность начальника генштаба ВСУ.

Андрей Гнатов, возглавлявший генштаб ВСУ с марта 2025 года, был снят с должности по указу Зеленского.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Киевский режим скрывает биографию нового начальника генерального штаба ВСУ Игоря Скибюка, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-майора Игоря Скибюка на должность начальника генштаба ВСУ . Другим указом Зеленского Андрей Гнатов, возглавлявший генштаб ВСУ с марта 2025 года, был снят с должности.

"В большинстве открытых источников подробная биография нового украинского "мясника" тщательно подчищена… На официальном сайте ВСУ значится другая дата рождения Скибюка — 1977 год (в открытых источниках сообщается, что Скибюк родился 10.10.1977 года - ред.). С высокой долей вероятности, это не опечатка. На Украине действительно проживает Игорь Скибюк (28.09.1977 года рождения), который долгое время был зарегистрирован во Львовской области", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все украинские новостные сайты распространяют только архивные фотографии Скибюка и публикуют одинаковое описание его жизни: он родился в 1976 году в Конотопе Сумской области, окончил Одесский институт Сухопутных войск, а затем Национальный университет обороны Украины. С 1998 года служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде, где и построил карьеру.