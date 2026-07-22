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Переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС перенесли на сентябрь - РИА Новости, 22.07.2026
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19:32 22.07.2026
Переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС перенесли на сентябрь

"Европейская правда": переговоры по вступлению Украины в ЕС перенесли на осень

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос по открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС перенесен на сентябрь из-за позиции Венгрии.
  • Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз, отказавшись утвердить результаты скрининга на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения 22 июля.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вопрос по открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС перенесен на сентябрь из-за позиции Венгрии, сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.
Это же издание 18 июля сообщало, что Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз. Из-за отсутствия консенсуса было решено вернуться к вопросу 22 июля.
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"Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдавии во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в среду, 22 июля. Следующая попытка запланирована на 1 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украины, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
13 июня, 22:10
 
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