Переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС перенесли на сентябрь

"Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдавии во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в среду, 22 июля. Следующая попытка запланирована на 1 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украины, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.