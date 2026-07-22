Переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС перенесли на сентябрь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос по открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС перенесен на сентябрь из-за позиции Венгрии.
- Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз, отказавшись утвердить результаты скрининга на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения 22 июля.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вопрос по открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС перенесен на сентябрь из-за позиции Венгрии, сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.
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"Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдавии во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в среду, 22 июля. Следующая попытка запланирована на 1 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украины, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.