Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Канады на Украине Наталка Цмоць покидает свой пост.
- Ее заменит Тамара Мохинни, ранее работавшая послом в Южной Корее.
- Канада перечислила Украине помощь на 25,5 миллиардов долларов США и сотрудничает с ее военно-промышленным комплексом.
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Посол Канады на Украине Наталка Цмоць покидает свой пост, ее заменят бывшим посланником в Южной Корее, сообщила газета Globe and Mail.
"Ее (Цмоць – ред.) срок истекает в среду. Она будет заменена на Тамару Мохинни, которая до недавних пор работала канадским послом в Южной Корее", - говорится в материале.
В интервью, которое приводится в косвенной речи, Цмоць утверждает, что Оттава на данный момент перечислила Киеву помощь на 25,5 миллиардов долларов США. По ее словам, теперь Канада является не просто донором Украины, а сотрудничает с ее промышленностью, особенно с военно-промышленным комплексом. Среди наиболее успешных инициатив в материале названы, в частности, создание под канадским началом Банка обороны, безопасности и устойчивости, соучредителем которого согласилась стать украинская сторона.
Посол подчеркнула канадскую поддержку Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.