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"Жертва найдена". Слова премьера Британии об Украине изумили журналиста - РИА Новости, 22.07.2026
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17:40 22.07.2026
"Жертва найдена". Слова премьера Британии об Украине изумили журналиста

Боуз пошутил о проклятии Зеленского после слов Бернема о поддержке Киева

© REUTERS / Temilade AdelajaЭнди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 в Лондоне
Энди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Энди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Киева при нем останется «непоколебимой».
  • Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Энди Бернема, написав в соцсети X, что «проклятие Зеленского, похоже, нашло свою очередную жертву».
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на слова нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема о поддержке Украины.
Во вторник вступивший на пост главы британского правительства политик заявил, что поддержка Киева при нем не изменится и останется "непоколебимой".
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"Проклятие Зеленского, похоже, нашло свою очередную жертву", — написал Боуз в соцсети X.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отметили, что первыми заявлениями Бернема на посту главы британского правительства стали слова о поддержке Киева.
Также Песков отметил, что Россия не лелеет надежд на улучшение отношений Москвы и Лондона со вступлением нового премьера в должность.
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