Энди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 в Лондоне. Архивное фото

Энди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 в Лондоне

© REUTERS / Temilade Adelaja Энди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Киева при нем останется «непоколебимой».

Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Энди Бернема, написав в соцсети X, что «проклятие Зеленского, похоже, нашло свою очередную жертву».

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на слова нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема о поддержке Украины.

Во вторник вступивший на пост главы британского правительства политик заявил, что поддержка Киева при нем не изменится и останется "непоколебимой".

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отметили, что первыми заявлениями Бернема на посту главы британского правительства стали слова о поддержке Киева.