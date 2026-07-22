Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Киева при нем останется «непоколебимой».
- Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Энди Бернема, написав в соцсети X, что «проклятие Зеленского, похоже, нашло свою очередную жертву».
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на слова нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема о поддержке Украины.
Во вторник вступивший на пост главы британского правительства политик заявил, что поддержка Киева при нем не изменится и останется "непоколебимой".
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отметили, что первыми заявлениями Бернема на посту главы британского правительства стали слова о поддержке Киева.
Также Песков отметил, что Россия не лелеет надежд на улучшение отношений Москвы и Лондона со вступлением нового премьера в должность.