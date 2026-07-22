Британская BAE Systems поможет Украине начать производство гаубиц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- BAE Systems подписала соглашение с украинским партнером о производстве на Украине буксируемых 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun.
- На первом этапе украинская сторона получит техническую документацию и помощь специалистов BAE Systems для изготовления первого орудия.
- BAE Systems начала поставки Украине 105- и 155-миллиметровых артиллерийских стволов в рамках контракта стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британская оборонная компания BAE Systems подписала соглашение с украинским партнером, которое позволит начать производство на Украине буксируемых 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun, сообщила компания.
"BAE Systems подписала лицензионное соглашение со своим стратегическим оборонным партнером для поддержки местного производства артиллерийской системы Light Gun на Украине", - говорится в сообщении.
По данным компании, на первом этапе украинская сторона получит техническую документацию и помощь специалистов BAE Systems, чтобы изготовить первое орудие для испытаний. После этого планируется разработать версию гаубицы, адаптированную под требования украинской армии.
В BAE Systems отметили, что соглашение стало частью более широкой программы поддержки Украины и развития ее оборонной промышленности.
На прошлой неделе BAE Systems сообщила о начале поставок Украине произведенных в Великобритании 105- и 155-миллиметровых артиллерийских стволов в рамках контракта стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов (82,5 миллиона долларов).