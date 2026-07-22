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Британская BAE Systems поможет Украине начать производство гаубиц - РИА Новости, 22.07.2026
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17:35 22.07.2026
Британская BAE Systems поможет Украине начать производство гаубиц

BAE Systems планирует наладить производство гаубиц L119 Light Gun на Украине

CC BY 4.0 / Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. / Колесная самоходная гаубица RCH 155
Колесная самоходная гаубица RCH 155 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
CC BY 4.0 / Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. /
Колесная самоходная гаубица RCH 155. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • BAE Systems подписала соглашение с украинским партнером о производстве на Украине буксируемых 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun.
  • На первом этапе украинская сторона получит техническую документацию и помощь специалистов BAE Systems для изготовления первого орудия.
  • BAE Systems начала поставки Украине 105- и 155-миллиметровых артиллерийских стволов в рамках контракта стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британская оборонная компания BAE Systems подписала соглашение с украинским партнером, которое позволит начать производство на Украине буксируемых 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun, сообщила компания.
"BAE Systems подписала лицензионное соглашение со своим стратегическим оборонным партнером для поддержки местного производства артиллерийской системы Light Gun на Украине", - говорится в сообщении.
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По данным компании, на первом этапе украинская сторона получит техническую документацию и помощь специалистов BAE Systems, чтобы изготовить первое орудие для испытаний. После этого планируется разработать версию гаубицы, адаптированную под требования украинской армии.
В BAE Systems отметили, что соглашение стало частью более широкой программы поддержки Украины и развития ее оборонной промышленности.
На прошлой неделе BAE Systems сообщила о начале поставок Украине произведенных в Великобритании 105- и 155-миллиметровых артиллерийских стволов в рамках контракта стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов (82,5 миллиона долларов).
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