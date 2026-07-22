Рейтинг@Mail.ru
Перестановки в ВСУ могут застопорить вступление Украины в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 22.07.2026
Перестановки в ВСУ могут застопорить вступление Украины в ЕС, пишут СМИ

Newsweek: перестановки в ВСУ могут застопорить прием Украины в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неспособность властей в Киеве контролировать армию может поставить под вопрос будущее членство Украины в ЕС, пишет Newsweek.
  • Журнал также обратил внимание на неопределенностью Зеленского, который занял сначала одну, а потом другую сторону конфликта между бывшими министром обороны и главкомом ВСУ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Неспособность властей в Киеве контролировать ВСУ, что вылилось в поспешные перестановки в украинском военном командовании, может поставить под вопрос будущее членство Украины в ЕС, пишет журнал Newsweek.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. На фоне отставки министра обороны Михаила Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Владимир Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Сырский — все. Зеленскому приготовиться
Вчера, 08:00
"Украина может приводить в соответствие свои торговые правила, улучшать инфраструктуру и принимать тысячи страниц европейских законов, но вступление (в Евросоюз – ред.) застопорится, если Европа поймет, что гражданские власти не могут контролировать свои вооруженные силы", - пишет журнал.
Издание выражает недоумение неопределенностью Зеленского, который занял сначала одну, а потом другую сторону конфликта между бывшими министром обороны и главкомом ВСУ. Неизвестно, почему Зеленский решил действовать именно так, подчеркивает журнал.
"Об ответе на этот вопрос можно только гадать, и в ближайшие недели мы увидим, не решит ли украинский народ потребовать объяснений от него самого", - пишет издание.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Сырский отреагировал на отставку, назвав сдачу Авдеевки одним из достижений
Вчера, 12:09
 
В миреУкраинаКиевЕвропаВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала