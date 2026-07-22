Перестановки в ВСУ могут застопорить вступление Украины в ЕС, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неспособность властей в Киеве контролировать армию может поставить под вопрос будущее членство Украины в ЕС, пишет Newsweek.
- Журнал также обратил внимание на неопределенностью Зеленского, который занял сначала одну, а потом другую сторону конфликта между бывшими министром обороны и главкомом ВСУ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Неспособность властей в Киеве контролировать ВСУ, что вылилось в поспешные перестановки в украинском военном командовании, может поставить под вопрос будущее членство Украины в ЕС, пишет журнал Newsweek.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. На фоне отставки министра обороны Михаила Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Владимир Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
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"Украина может приводить в соответствие свои торговые правила, улучшать инфраструктуру и принимать тысячи страниц европейских законов, но вступление (в Евросоюз – ред.) застопорится, если Европа поймет, что гражданские власти не могут контролировать свои вооруженные силы", - пишет журнал.
Издание выражает недоумение неопределенностью Зеленского, который занял сначала одну, а потом другую сторону конфликта между бывшими министром обороны и главкомом ВСУ. Неизвестно, почему Зеленский решил действовать именно так, подчеркивает журнал.
"Об ответе на этот вопрос можно только гадать, и в ближайшие недели мы увидим, не решит ли украинский народ потребовать объяснений от него самого", - пишет издание.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.