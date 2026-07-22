Крупнейшая судоходная компания приостановила работу с украинским портом

Краткий пересказ от РИА ИИ Maersk объявил о приостановке работы с украинским портом Черноморск в Одесской области.

Приостановка работы будет действовать до особого уведомления.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Крупнейший международный морской контейнерный перевозчик Maersk объявил о приостановке работы с украинским портом Черноморск в Одесской области после российских ударов.

"Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, влияющей на нашу операционную деятельность, <…> нет возможности продолжать предоставление услуг на Украине через Черноморский рыбный порт", — сообщается в Telegram-канале компании.

В Maersk пояснили, что приостановка работы действует до особого уведомления, а суда будут перенаправлены в румынский порт Констанца.

В среду в Минобороны сообщили, что российская армия ночью атаковала портовые объекты и резервуары с ГСМ в Одессе

Как пояснял посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. По его словам, за последние дни через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.