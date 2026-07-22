Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» предлагают увеличить штрафы за исполнение музыки российских исполнителей в кафе.

За первое нарушение предлагается штрафовать на сумму от 8,5 до 17 тысяч гривен, за второе — до 85 тысяч гривен, за третье и последующие — до 170 тысяч гривен.

Также предлагается увеличить штрафы за повторное нарушение других требований языкового законодательства.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Депутаты Верховной рады от правящей на Украине партии "Слуга народа" предлагают в многократном размере увеличить штрафы за исполнение музыки российских исполнителей в кафе, сообщает украинское издание Депутаты Верховной рады от правящей на Украине партии "Слуга народа" предлагают в многократном размере увеличить штрафы за исполнение музыки российских исполнителей в кафе, сообщает украинское издание "Страна.ua"

« "Слуги народа" предлагают штрафовать кафе за русскую музыку. Группа депутатов монобольшинства внесла в Раду законопроект, которым предлагается запретить публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию и публичное оповещение музыкальных произведений, фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, связанных с ( РФ - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным издания, сейчас за это могут оштрафовать на 170 гривен (3,8 доллара). Депутаты же предлагают штрафовать в первый раз на 8,5 тысяч гривен (189 долларов) – 17 тысяч гривен (379 долларов), во второй - до 85 тысяч гривен (1,8 тысячи долларов), а в третий и последующие – уже до 170 тысяч гривен (3,7 тысячи долларов).

Также, как пишет Страна.ua", законопроектом предлагается увеличить штрафы за повторное нарушение других требований языкового законодательства с нынешних 5,1 тысячи гривен (113 долларов) – 6,8 тысячи гривен (151 доллар) до 8,5 тысячи гривен – 17 тысяч гривен (379 долларов).

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.