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В Раде предложили увеличить штрафы за российскую музыку в кафе - РИА Новости, 22.07.2026
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16:43 22.07.2026
В Раде предложили увеличить штрафы за российскую музыку в кафе

Депутаты Рады предложили увеличить штрафы за исполнение российской музыки в кафе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» предлагают увеличить штрафы за исполнение музыки российских исполнителей в кафе.
  • За первое нарушение предлагается штрафовать на сумму от 8,5 до 17 тысяч гривен, за второе — до 85 тысяч гривен, за третье и последующие — до 170 тысяч гривен.
  • Также предлагается увеличить штрафы за повторное нарушение других требований языкового законодательства.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Депутаты Верховной рады от правящей на Украине партии "Слуга народа" предлагают в многократном размере увеличить штрафы за исполнение музыки российских исполнителей в кафе, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"Слуги народа" предлагают штрафовать кафе за русскую музыку. Группа депутатов монобольшинства внесла в Раду законопроект, которым предлагается запретить публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию и публичное оповещение музыкальных произведений, фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, связанных с (РФ - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По данным издания, сейчас за это могут оштрафовать на 170 гривен (3,8 доллара). Депутаты же предлагают штрафовать в первый раз на 8,5 тысяч гривен (189 долларов) – 17 тысяч гривен (379 долларов), во второй - до 85 тысяч гривен (1,8 тысячи долларов), а в третий и последующие – уже до 170 тысяч гривен (3,7 тысячи долларов).
Также, как пишет Страна.ua", законопроектом предлагается увеличить штрафы за повторное нарушение других требований языкового законодательства с нынешних 5,1 тысячи гривен (113 долларов) – 6,8 тысячи гривен (151 доллар) до 8,5 тысячи гривен – 17 тысяч гривен (379 долларов).
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
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