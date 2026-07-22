Бывший подполковник СБУ назвал Драпатого абсолютно безжалостным командиром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Драпатый назначен на пост главнокомандующего ВСУ.
- Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров считает Драпатого безжалостным командиром, который может не считаться с потерями личного состава ради достижения медийного эффекта.
- Прозоров полагает, что Драпатый не обладает таким стратегическим мышлением, как предыдущий главком ВСУ Александр Сырский.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый как "абсолютно безжалостный" командир не будет считаться с потерями личного состава ради достижения медийного эффекта победы на том или ином направлении, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Владимир Зеленский 21 июля заявил, что назначил генерала Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ, до этого он командовал объединенными силами украинской армии.
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"Драпатый сам по себе такой не шибко стратегически умный генерал. Он достаточно крепкий командир бригады, даже, пожалуй, командир корпуса, но стратегическим мышлением, как (экс-главком ВСУ Александр) Сырский, он не обладает. Но зато он абсолютно безжалостный. Я уверен, нам следует ждать на фронте медийных операций, когда он будет класть прорву народа для того, чтобы осуществить очередной "флаговтык" (то есть отправить подчиненных установить флаг ради фото- и видеоотчетов - ред.) и получить медийную победу", - сказал Прозоров.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал Драпатого абсолютным бандеровцем и нацистом, а также заявил, что в его назначении есть след тактики Запада.
Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ
21 июля, 22:45