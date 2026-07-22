Бывший подполковник СБУ назвал Драпатого абсолютно безжалостным командиром

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"Драпатый сам по себе такой не шибко стратегически умный генерал. Он достаточно крепкий командир бригады, даже, пожалуй, командир корпуса, но стратегическим мышлением, как (экс-главком ВСУ Александр) Сырский, он не обладает. Но зато он абсолютно безжалостный. Я уверен, нам следует ждать на фронте медийных операций, когда он будет класть прорву народа для того, чтобы осуществить очередной "флаговтык" (то есть отправить подчиненных установить флаг ради фото- и видеоотчетов - ред.) и получить медийную победу", - сказал Прозоров.