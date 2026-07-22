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Бывший офицер СБУ объяснил отставку Федорова борьбой за денежные потоки - РИА Новости, 22.07.2026
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Бывший офицер СБУ объяснил отставку Федорова борьбой за денежные потоки

РИА Новости: экс-подполковник СБУ связал отставку Федорова с борьбой за деньги

© РИА НовостиЭкс-подполковник СБУ Василий Прозоров
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Прозоров связал отставку Михаила Федорова с поста главы минобороны Украины с борьбой за денежные потоки.
  • Министр обороны отвечает за тыл, снабжение, логистику и иные возможные вопросы военного характера, при этом в его руках колоссальные ресурсы, связанные с закупкой вооружения и техники.
  • По мнению Прозорова, Федоров начал вести себя слишком независимо от Зеленского, что и стало причиной его отставки.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости связал ситуацию с отставкой Михаила Федорова с поста главы минобороны Украины с борьбой за денежные потоки.
Верховная рада Украины 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что назначил на пост главнокомандующего ВСУ вместо Сырского командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
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"Основной бой был за должность министра обороны. Почему эта должность так важна, я думаю, объяснять не надо. Это колоссальные финансовые потоки" - сказал Прозоров.
Как указал бывший подполковник СБУ, министр обороны является администратором, который отвечает за тыл, снабжение, логистику и иные возможные вопросы военного характера. При этом он не касается вопросов действующей армии, с ним не связывают провалы на фронте, поэтому он стоит всегда немного в стороне.
"Зато в его руках колоссальнейшие ресурсы закупки, связанные с закупкой вооружения техники. Это миллиарды, это десятки сотни миллиардов долларов", - добавил он.
Что касается фигуры бывшего министра Михаила Федорова, то он, по мнению Прозорова, стал вести себя слишком независимо от Зеленского, что и вызвало его отставку.
"Федоров начал финансово играть в свою независимую игру. Поэтому неминуема его отставка была. Вся эта война – это про деньги", - констатировал он.
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