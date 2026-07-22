Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ не повлияет на ситуацию на Украине.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ никак не повлияет на ситуацию на Украине, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Если поменяться местами в горящем доме, дом продолжит гореть. <…> Украина проигрывает войну. Дело не в именах. Дело в руководстве, которое сможет ее закончить", — написала она в соцсети X.
Вчера Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины, назначив Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Федорова и Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно глава киевского режима рассказывал на западных саммитах.