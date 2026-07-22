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"Сможет закончить". Мендель высказалась о происходящем на Украине - РИА Новости, 22.07.2026
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15:08 22.07.2026 (обновлено: 15:10 22.07.2026)
"Сможет закончить". Мендель высказалась о происходящем на Украине

Мендель: назначение Драпатого новым главкомом ВСУ ничего не изменит для Украины

© AP Photo / Danylo AntoniukУкраинский военнослужащий в Киеве
Украинский военнослужащий в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Украинский военнослужащий в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ не повлияет на ситуацию на Украине.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ никак не повлияет на ситуацию на Украине, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Если поменяться местами в горящем доме, дом продолжит гореть. <…> Украина проигрывает войну. Дело не в именах. Дело в руководстве, которое сможет ее закончить", — написала она в соцсети X.
Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции на полях заседания министров иностранных дел АСЕАН. 22 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Рубио рассказал, какую роль сыграют США в завершении конфликта на Украине
Вчера, 12:43
Вчера Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины, назначив Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Федорова и Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно глава киевского режима рассказывал на западных саммитах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Песков рассказал об условиях остановки боевых действий на Украине
Вчера, 12:32
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийАлександр СырскийМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМихаил Драпатый
 
 
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