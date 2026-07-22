Смена главкома ВСУ не устранит кризис на Украине, считает экс-депутат Рады

Краткий пересказ от РИА ИИ Смена главкома ВСУ не устранит политический кризис на Украине, считает экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, перестановка стала лишь попыткой Владимира Зеленского снизить напряжение в стране.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замена главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого не устранит политический кризис на Украине, кадровая перестановка стала лишь попыткой Владимира Зеленского снизить внутреннее напряжение в стране, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"За пять лет конфликта это уже третий главком и пятый министр обороны. Снятие Сырского и попытка назначения Драпатого не решают проблему, с которой люди вышли на площадь. Основная интрига все равно будет в середине августа при назначении министра обороны", - сказал Килинкаров, добавив, что столь частая смена военного руководства лишний раз подтверждает провалы ВСУ на фонте.

По его мнению, отставка Сырского стала попыткой ослабить протестные настроения, однако ключевой политический вопрос остается нерешенным. "Зеленский не решил проблему, он ее только усугубил. Он хочет сбить политический накал внутри страны и рассчитывает, что отставка Сырского позволит протестам постепенно сойти на нет", - отметил экс-депутат.

По мнению, назначая Драпатого главкомом, Зеленский принимал во внимание молодой возраст военного.