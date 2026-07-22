Рейтинг@Mail.ru
Смена главкома ВСУ не устранит кризис на Украине, считает экс-депутат Рады - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 22.07.2026
Смена главкома ВСУ не устранит кризис на Украине, считает экс-депутат Рады

Килинкаров: смена главкома ВСУ не устранит политический кризис на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смена главкома ВСУ не устранит политический кризис на Украине, считает экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.
  • По его словам, перестановка стала лишь попыткой Владимира Зеленского снизить напряжение в стране.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замена главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого не устранит политический кризис на Украине, кадровая перестановка стала лишь попыткой Владимира Зеленского снизить внутреннее напряжение в стране, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Залужный сделал предупреждение новому главкому ВСУ
Вчера, 10:46
"За пять лет конфликта это уже третий главком и пятый министр обороны. Снятие Сырского и попытка назначения Драпатого не решают проблему, с которой люди вышли на площадь. Основная интрига все равно будет в середине августа при назначении министра обороны", - сказал Килинкаров, добавив, что столь частая смена военного руководства лишний раз подтверждает провалы ВСУ на фонте.
По его мнению, отставка Сырского стала попыткой ослабить протестные настроения, однако ключевой политический вопрос остается нерешенным. "Зеленский не решил проблему, он ее только усугубил. Он хочет сбить политический накал внутри страны и рассчитывает, что отставка Сырского позволит протестам постепенно сойти на нет", - отметил экс-депутат.
По мнению, назначая Драпатого главкомом, Зеленский принимал во внимание молодой возраст военного.
"Весь конфликт в Киеве строился вокруг того, что "перспективного" Федорова увольняют, а человека "советской школы" Сырского оставляют. Теперь Зеленский ставит молодого. Но у Драпатого нет никаких особых боевых заслуг, за которые можно было бы назвать его успешным военачальником", - заключил Килинкаров.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Сырский отреагировал на отставку, назвав сдачу Авдеевки одним из достижений
Вчера, 12:09
 
В миреУкраинаКиевАлександр СырскийМихаил ДрапатыйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала