"Кто будет управлять". Мендель забила тревогу из-за ситуации на Украине

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"Единственный настоящий успех в конфликте на Украине — его завершение. Но я не вижу серьезных обсуждений по поводу того, как этого добиться. Все, что я вижу — это бесконечную борьбу за то, кто будет управлять военным бюджетом", — написала она в соцсети X.