"Кто будет управлять". Мендель забила тревогу из-за ситуации на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель считает, что завершение конфликта на Украине будет единственным настоящим успехом.
- По мнению Мендель, сейчас нет серьезных обсуждений о том, как добиться завершения конфликта, а есть только борьба за управление военным бюджетом.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Настоящим успехом в конфликте на Украине будет его завершение, а не назначение министров обороны, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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"Единственный настоящий успех в конфликте на Украине — его завершение. Но я не вижу серьезных обсуждений по поводу того, как этого добиться. Все, что я вижу — это бесконечную борьбу за то, кто будет управлять военным бюджетом", — написала она в соцсети X.
Вчера Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив Драпатого.
На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.