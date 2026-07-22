"Ну что, доигрался?" Решение Зеленского вызвало панику в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что перестановки в правительстве Украины и высшем командовании ВСУ, устроенные Владимиром Зеленским, приведут к хаосу на фронте.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Перестановки в правительстве Украины и высшем командовании ВСУ, устроенные Владимиром Зеленским, приведут к хаосу на фронте, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ну что, Зеленский, доигрался? <…> Хочешь, чтобы фронт рухнул, пока ты колоду тасуешь?" — сказал он.
По словам политолога, вызывает вопрос и сама личность нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, который заменил Александра Сырского. Соскин отметил, что перестановки в правительстве и высшем командовании ВСУ бессмысленны, потому что угрожают еще большими проблемами на линии фронта.
Вчера Зеленский объявил об отставке Сырского с должности главкома ВСУ, назначив Драпатого.
О том, что вопрос об отставке Сырского уже решен, писала газета The Guardian. При этом отмечалось, что преемником должен стать человек, который не создаст политической угрозы главе киевского режима.
На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
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