Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 1-го батальона 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины находятся на позициях в районе Уланово Сумской области более 110 дней.
- Родственники военнослужащих сообщают, что солдаты умирают от ранений без оказания медицинской помощи.
- Группировка войск «Север» ведет активные боевые действия в Сумской области, которая является ключевым направлением для создания «полосы безопасности» вдоль границы России.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военнослужащие 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины умирают от ранений без оказания медицинской помощи на позициях в районе Уланово Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Родственники солдат 1-го батальона 101-й ОБр ТерО (отдельной бригады территориальной обороны – ред.) продолжают записывать в соцсетях панические видео о нахождении их близких на позициях в районе Уланово свыше 110 дней, многие сообщают, что украинские солдаты умирают от ранений без оказания медицинской помощи и обеспечения", — сказал собеседник агентства.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы России. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.