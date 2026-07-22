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Солдаты теробороны Киева умирают от ранений без медпомощи в районе Уланово - РИА Новости, 22.07.2026
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Солдаты теробороны Киева умирают от ранений без медпомощи в районе Уланово

РИА Новости: солдаты ТерО умирают от ранений без медпомощи в районе Уланово

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 1-го батальона 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины находятся на позициях в районе Уланово Сумской области более 110 дней.
  • Родственники военнослужащих сообщают, что солдаты умирают от ранений без оказания медицинской помощи.
  • Группировка войск «Север» ведет активные боевые действия в Сумской области, которая является ключевым направлением для создания «полосы безопасности» вдоль границы России.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военнослужащие 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины умирают от ранений без оказания медицинской помощи на позициях в районе Уланово Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Родственники солдат 1-го батальона 101-й ОБр ТерО (отдельной бригады территориальной обороны – ред.) продолжают записывать в соцсетях панические видео о нахождении их близких на позициях в районе Уланово свыше 110 дней, многие сообщают, что украинские солдаты умирают от ранений без оказания медицинской помощи и обеспечения", — сказал собеседник агентства.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы России. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
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