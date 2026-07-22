"Дойдет до крайности": в Киеве резко высказались о новом решении Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны может превратить Владимира Зеленского в номинального главу.
- Отставка Михаила Федорова может быть связана с подковерной борьбой за доступ к военному бюджету.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Возвращение экс-министра обороны Михаила Федорова на должность окончательно превратит Владимира Зеленского в марионетку толпы, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Это может стоить (Зеленскому. — Прим. ред.) значительной власти, потому что все здесь видят, что Зеленский уступит, если дело дойдет до крайности, и тогда он может превратиться в нечто вроде номинального главы, который в конечном итоге не принимает никаких решений", — сказал журналист.
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По словам корреспондента, неожиданная отставка Федорова может быть связана с подковерной борьбой, связанной с доступом к военному бюджету.
"Некоторые наблюдатели здесь, на Украине, также неоднократно заявляют о коррупции. Как это влияет на солдат в данный момент, я не знаю", — добавил Ваннер, отвечая на вопрос о реакции ВСУ на отставку Федорова.
В понедельник Зеленский решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра.
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Журнал Economist писал, что Зеленский просчитался с этим решением и вверг правительство страны в кризис.
Как отмечало издание, новое назначение не только не решит его проблем, но и не поможет справиться с требованиями протестующих так, чтобы удержаться при этом у власти.