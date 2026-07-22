Источник: Украина не хочет получать от Польши истребители МиГ-29

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина больше не хочет получать от Польши истребители МиГ-29 из-за необходимости дорогостоящего ремонта и модернизации самолетов.

Стороны не смогли договориться, кто будет оплачивать приведение этих истребителей в пригодное для боевых действий состояние.

ВАРШАВА, 22 июл — РИА Новости. Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС Польши МиГ-29 . <...> Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации", — рассказал собеседник агентства.

Киев считает оставшиеся у ВВС Польши самолеты недостаточно ценными, поэтому не проявляет к ним интереса, добавил он.

При этом стороны не смогли договориться, кто именно будет оплачивать приведение этих истребителей в пригодное для боевых действий состояние. По словам источника, ни Киев, ни Варшава этим заниматься не собираются.

В декабре 2025 года Минобороны Польши сообщило о планах передать Украине от шести до восьми МиГ-29, которые Варшава хотела вывести из эксплуатации. Всего планировалось отказаться от 14 машин этого типа.

Польша в обмен на МиГ-29 должна была получить от Киева технологии беспилотников, однако из соглашения ничего не вышло.