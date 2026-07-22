Источник: Украина не хочет получать от Польши истребители МиГ-29

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина больше не хочет получать от Польши истребители МиГ-29 из-за необходимости дорогостоящего ремонта и модернизации самолетов.
- Стороны не смогли договориться, кто будет оплачивать приведение этих истребителей в пригодное для боевых действий состояние.
ВАРШАВА, 22 июл — РИА Новости. Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Киев считает оставшиеся у ВВС Польши самолеты недостаточно ценными, поэтому не проявляет к ним интереса, добавил он.
При этом стороны не смогли договориться, кто именно будет оплачивать приведение этих истребителей в пригодное для боевых действий состояние. По словам источника, ни Киев, ни Варшава этим заниматься не собираются.
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В декабре 2025 года Минобороны Польши сообщило о планах передать Украине от шести до восьми МиГ-29, которые Варшава хотела вывести из эксплуатации. Всего планировалось отказаться от 14 машин этого типа.
Польша в обмен на МиГ-29 должна была получить от Киева технологии беспилотников, однако из соглашения ничего не вышло.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой игры с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.