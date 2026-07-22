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В порту Уханя прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 22.07.2026
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18:21 22.07.2026
В порту Уханя прогремел мощный взрыв

China Daily: мощный взрыв прогремел в порту города Ухань, один человек пропал

© AP Photo / Ng Han GuanКитайские пожарные на месте взрыва
Китайские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
Китайские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В порту города Ухань у причала А101 произошел мощный взрыв во время захода контейнеровоза "Ихан Минъюань".
  • В результате взрыва начался пожар, в воду упали 7 контейнеров, один член экипажа числится пропавшим.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мощный взрыв произошел у причала А101 в порту города Ухань, в результате один человек пропал, сообщает газета China Daily.
«
"Двадцать второго июля в 5.30 (00.30 мск - ред.) во время захода контейнеровоза с гибридной силовой установкой "Ихан Минъюань" к причалу А101 порта Янлоу в кормовой части судна раздался мощный взрыв, после чего начался пожар", - говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, в воду упали 7 контейнеров, один член экипажа числится пропавшим.
На данный момент спасательная операция продолжается.
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