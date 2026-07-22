В порту Уханя прогремел мощный взрыв

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"Двадцать второго июля в 5.30 (00.30 мск - ред.) во время захода контейнеровоза с гибридной силовой установкой "Ихан Минъюань" к причалу А101 порта Янлоу в кормовой части судна раздался мощный взрыв, после чего начался пожар", - говорится в сообщении.