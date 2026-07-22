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Жителя Ингушетии задержали по подозрению в госизмене - РИА Новости, 22.07.2026
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16:05 22.07.2026
Жителя Ингушетии задержали по подозрению в госизмене

УФСБ: жителя Ингушетии задержали по подозрению в госизмене в пользу Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники УФСБ России по Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в госизмене.
  • 26-летний житель республики помогал украинским спецслужбам обеспечивать работу сим-боксов за денежное вознаграждение.
  • Подозреваемый арестован на два месяца.
НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в госизмене – он помогал украинским спецслужбам, обеспечивая в их интересах работу сим-боксов, с помощью которых совершались мошеннические действия, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным УФСБ, 26-летнего жителя республики подозревают в причастности к госизмене в форме оказания иной помощи иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против безопасности России. В 2026 году через соцсеть он вступил в контакт с представителями ГУР МО Украины.
"По их указанию за денежное вознаграждение он обеспечивал функционирование на территории РФ абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов), находящихся в городе Магас, используемых украинскими колл-центрами, что способствовало мошеннической, разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности", - уточнили в УФСБ.
Подозреваемый арестован на два месяца.
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РоссияРеспублика ИнгушетияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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