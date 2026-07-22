Жителя Ингушетии задержали по подозрению в госизмене

НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в госизмене – он помогал украинским спецслужбам, обеспечивая в их интересах работу сим-боксов, с помощью которых совершались мошеннические действия, сообщили в пресс-службе ведомства.