Жителя Ингушетии задержали по подозрению в госизмене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники УФСБ России по Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в госизмене.
- 26-летний житель республики помогал украинским спецслужбам обеспечивать работу сим-боксов за денежное вознаграждение.
- Подозреваемый арестован на два месяца.
НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в госизмене – он помогал украинским спецслужбам, обеспечивая в их интересах работу сим-боксов, с помощью которых совершались мошеннические действия, сообщили в пресс-службе ведомства.
"По их указанию за денежное вознаграждение он обеспечивал функционирование на территории РФ абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов), находящихся в городе Магас, используемых украинскими колл-центрами, что способствовало мошеннической, разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности", - уточнили в УФСБ.
Подозреваемый арестован на два месяца.
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