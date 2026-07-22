США завершили 11-ю подряд волну ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральное командование ВС США успешно завершило серию ударов по Ирану.

Целью атак было ослабление способности Тегерана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе.

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Командование Соединенных Штатов сообщило об окончании волны ударов по Ирану.

"Центральное командование ВС США успешно завершило 11-й подряд вечер ударов по Ирану", — говорится в заявлении командования в соцсети X

По данным американского ведомства, военные нанесли удары по по иранским центрам управления операциями, военно-морским объектам, авиационным ангарам, складам беспилотников и военной логистической инфраструктуре.

Указывается, что целью атаки было ослабление якобы способности Тегерана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе

Вчера портал Axios передал, что посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.