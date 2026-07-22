США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы Центрального командования США начали наносить удары по военным объектам в Иране одиннадцатую ночь подряд.
- По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Тебриз и Чабахар.
- В Тегеране работает ПВО.
НЬЮ-ЙОРК, 22 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило в соцсети Х Центральное командование Вооруженных сил страны.
Вчера портал Axios передал, что посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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21 июля, 11:44