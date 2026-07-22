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США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану - РИА Новости, 22.07.2026
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02:41 22.07.2026 (обновлено: 02:59 22.07.2026)
США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану

ВС США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы Центрального командования США начали наносить удары по военным объектам в Иране одиннадцатую ночь подряд.
  • По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Тебриз и Чабахар.
  • В Тегеране работает ПВО.
НЬЮ-ЙОРК, 22 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило в соцсети Х Центральное командование Вооруженных сил страны.
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"Силы Центрального командования США начали наносить удары по военным объектам в Иране одиннадцатую ночь подряд", – указали там.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Трамп пригрозил атаковать связанные с ядерной программой объекты в Иране
21 июля, 19:11
Тем временем иранские СМИ сообщают в взрывах в районе Сирика и Тебриза, а также в городе Чабахар на юго-востоке республики. По данным Nour News, в Тегеране работает ПВО.
Вчера портал Axios передал, что посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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