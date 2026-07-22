Минобороны назвало цели ударов по одесскому порту

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России атаковали портовые объекты и резервуары с ГСМ в Одессе, сообщили в Минобороны.

Среди других подбитых целей — логистический центр "Новой Почты" и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" в Ковалевке.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российская армия ночью атаковала портовые объекты и резервуары с ГСМ в Одессе, сообщили в Российская армия ночью атаковала портовые объекты и резервуары с ГСМ в Одессе, сообщили в Минобороны

"Поражены два судна на переходе морем, а также в порту Одесса — объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения ВСУ", — говорится в заявлении.

Среди других подбитых целей — логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения военных грузов, и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" в Ковалевке, добавили в ведомстве.