Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России атаковали портовые объекты и резервуары с ГСМ в Одессе, сообщили в Минобороны.
- Среди других подбитых целей — логистический центр "Новой Почты" и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" в Ковалевке.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российская армия ночью атаковала портовые объекты и резервуары с ГСМ в Одессе, сообщили в Минобороны.
"Поражены два судна на переходе морем, а также в порту Одесса — объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения ВСУ", — говорится в заявлении.
Среди других подбитых целей — логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения военных грузов, и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" в Ковалевке, добавили в ведомстве.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18