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США ударили по военному объекту около иранского Тебриза - РИА Новости, 22.07.2026
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03:31 22.07.2026
США ударили по военному объекту около иранского Тебриза

IRNA: США ударили по военному объекту около иранского Тебриза

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана
Флаги Ирана - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный объект около города Тебриз на северо-западе Ирана подвергся удару США.
  • Центральный орган командования ВС США (CENTCOM) заявил, что военные США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Военный объект около города Тебриз на северо-западе Ирана подвергся удару США, передает иранское агентство IRNA.
Ранее в центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что военные США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану.
"Директорат по управлению кризисными ситуациями провинции Восточный Азербайджан подтверждает, что в 02.40 (02.10 мск - ред.) в среду военный объект близ Тебриза подвергся воздушным ударам США", - говорится в сообщении агентства.
Удары по самому городу не наносились, отмечает IRNA.
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