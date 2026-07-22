США ударили по военному объекту около иранского Тебриза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военный объект около города Тебриз на северо-западе Ирана подвергся удару США.
- Центральный орган командования ВС США (CENTCOM) заявил, что военные США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Военный объект около города Тебриз на северо-западе Ирана подвергся удару США, передает иранское агентство IRNA.
"Директорат по управлению кризисными ситуациями провинции Восточный Азербайджан подтверждает, что в 02.40 (02.10 мск - ред.) в среду военный объект близ Тебриза подвергся воздушным ударам США", - говорится в сообщении агентства.
Удары по самому городу не наносились, отмечает IRNA.