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В посольстве России в Лондоне откроется избирательный участок - РИА Новости, 22.07.2026
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11:40 22.07.2026 (обновлено: 13:18 22.07.2026)
В посольстве России в Лондоне откроется избирательный участок

В посольстве России в Лондоне 20 сентября откроется избирательный участок № 8061

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избирательный участок № 8061 откроется в посольстве России в Лондоне 20 сентября.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.
  • Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Избирательный участок откроется в посольстве России в Лондоне в день выборов депутатов Государственной думы девятого созыва 20 сентября, сообщила дипмиссия.
"Граждане России смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу на территории Британии… Для проведения голосования на территории Соединенного Королевства образован избирательный участок № 8061 в Посольстве России в Лондоне. Он будет работать 20 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
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