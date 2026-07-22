В посольстве России в Лондоне откроется избирательный участок

ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Избирательный участок откроется в посольстве России в Лондоне в день выборов депутатов Государственной думы девятого созыва 20 сентября, сообщила дипмиссия.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.