В посольстве России в Лондоне откроется избирательный участок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Избирательный участок № 8061 откроется в посольстве России в Лондоне 20 сентября.
- Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.
- Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Избирательный участок откроется в посольстве России в Лондоне в день выборов депутатов Государственной думы девятого созыва 20 сентября, сообщила дипмиссия.
"Граждане России смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу на территории Британии… Для проведения голосования на территории Соединенного Королевства образован избирательный участок № 8061 в Посольстве России в Лондоне. Он будет работать 20 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.