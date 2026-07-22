Демешин анонсировал первый всероссийский турнир по боксу в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин анонсировал первый всероссийский турнир по боксу на Кубок главы региона, сообщает пресс-служба правительства края.

В ходе неформальной встречи Демешин поделился с юными боксерами сборной Хабаровского края ближайшими планами по развитию единоборств в регионе.

"В числе ключевых – всероссийские соревнования по боксу среди мужчин на Кубок губернатора. Турнир, запланированный на 3-7 ноября, станет одним из важнейших спортивных событий, приуроченных к Году спорта в Хабаровском крае и реализации национальных целей, обозначенных президентом России", – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Кроме того, глава региона ответил на вопросы будущих чемпионов о своей боксерской юности: первом бое, коронных комбинациях, о том, как совмещать интенсивные тренировки с работой. Демешин сам занимался боксом и получил звание мастера спорта по боксу в 17 лет.