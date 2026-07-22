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Демешин анонсировал первый всероссийский турнир по боксу в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.07.2026
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05:19 22.07.2026
Демешин анонсировал первый всероссийский турнир по боксу в Хабаровском крае

Демешин анонсировал всероссийский турнир по боксу в Хабаровском крае

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин анонсировал первый всероссийский турнир по боксу на Кубок главы региона, сообщает пресс-служба правительства края.
В ходе неформальной встречи Демешин поделился с юными боксерами сборной Хабаровского края ближайшими планами по развитию единоборств в регионе.
"В числе ключевых – всероссийские соревнования по боксу среди мужчин на Кубок губернатора. Турнир, запланированный на 3-7 ноября, станет одним из важнейших спортивных событий, приуроченных к Году спорта в Хабаровском крае и реализации национальных целей, обозначенных президентом России", – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Кроме того, глава региона ответил на вопросы будущих чемпионов о своей боксерской юности: первом бое, коронных комбинациях, о том, как совмещать интенсивные тренировки с работой. Демешин сам занимался боксом и получил звание мастера спорта по боксу в 17 лет.
Также губернатор отметил, что на сегодняшний день в Хабаровском крае боксом занимаются более 4 тысяч человек, а краевая федерация бокса входит в десятку лучших в России.
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СпортХабаровский крайРоссияДмитрий Демешин
 
 
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