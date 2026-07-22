Эксперт назвал безопасную порцию тунца для беременных и детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель Союза потребительских кооперативов Японии (JCCU) рекомендовал ограничить потребление тунца беременным женщинам, маленьким детям и планирующим беременность до одного раза в неделю около 50-100 граммов из-за содержания метилртути.

Метилртуть оказывает сильное воздействие на развитие центральной нервной системы эмбриона, а также есть опасения по поводу влияния на маленьких детей.

Япония является самым большим потребителем тунцового мяса в мире, на ее долю приходится от четверти до пятой части мирового потребления этого вида рыб.

ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Представитель Союза потребительских кооперативов Японии (JCCU) в беседе с РИА Новости назвал безопасную порцию мяса тунца для беременных и маленьких детей.

Мясо различных видов тунца, как и мясо акул и глубоководных рыб, содержит метилртуть.

"Метилртуть оказывает сильное воздействие на развитие центральной нервной системы эмбриона. Беременным женщинам, маленьким детям, а также женщинам, планирующим беременность, рекомендуется ограничить потребление морепродуктов с высокой концентрацией метилртути, таких как тунец, акулы, глубоководные рыбы, до одного раза в неделю около 50-100 граммов", - сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что не следует ограничивать потребление таких видов рыб, как сайра, иваси, скумбрия и других с низким содержанием метилртути.

Министерство здравоохранения Японии дает рекомендации ограничить потребление только беременным женщинам и тем, кто планирует беременность, но эксперты считают, что так как мозг продолжает развиваться и после рождения, то ограничить потребление тунца следует и в рационе маленьких детей.

"Также, так как дети потребляют более чем в два раза больше энергии на единицу массы тела, чем взрослые, возможно, что их потребление метилртути на единицу массы тела также будет более чем в два раза выше, чем у взрослых", - считает представитель союза.

Он уточнил, что статистики о влиянии метилртути на младенцев нет, но так как они общепризнанно являются второй уязвимой категорией после плода на внутриутробной стадии развития, то следует проявлять особую осторожность.

Япония является самым большим потребителем тунцового мяса в мире. На ее долю приходится от одной четвертой до одной пятой мирового потребления этого вида рыб. С этим связано то, что именно в Японии исследования влияния этого продукта на человека более продвинуты, чем где-либо в мире.

Кроме того, именно в Японии произошел инцидент, последствия которого в медицине получили название японского города Минамата. В 1956 году выяснилось, что местный завод продолжительное время производил сбросы ртути в залив Минамата, которая преобразовывалась морской фауной и микроорганизмами в метилртуть и послужила причиной тяжелейших отравлений среди местного населения.